Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski y Støre firman un acuerdo para fabricar drones ucranianos en Noruega

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron este martes en Olso un acuerdo para estrechar la cooperación militar que incluye la fabricación de drones ucranianos en esee país nórdico.

"Queremos estudiar cómo la tecnología y la industria de drones ucranianas pueden reforzar la capacidad de defensa de Noruega a largo plazo, por eso es importante establecer la producción de drones ucranianos en Noruega", dijo Støre en una rueda de prensa en Oslo tras reunirse con Zelenski.

El acuerdo incluye también un aumento de la producción de equipos de defensa área y de municiones, explicó Støre, que celebrará a continuación una cena de trabajo con el mandatario ucraniano.