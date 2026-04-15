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Al menos seis heridos en un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía

Los hechos han ocurrido en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía.

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía. / EFE

EFE

Ankara

Al menos seis personas han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse, según informan los medios locales.

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