Al menos 15 muertos y casi un centenar de heridos en ataques rusos contra Kiev y otras dos ciudades ucranianas

Una nueva noche de bombardeos del Ejército ruso contra territorio ucraniano ha dejado un total de al menos 15 muertos, más de la mitad en Odesa --en el sur del país--, y 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas, entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado.

La Policía Nacional Ucraniana (PNU) ha informado en la mañana de este jueves del balance de víctimas de la capital del país: "Cuatro muertos, entre ellos un niño, y 48 heridos", reza el comunicado compartido por el cuerpo.

Entre las víctimas mortales, la Policía ha destacado la presencia de un niño de doce años, al que se han sumado una mujer y dos hombres. Entre los heridos también hay un niño de nueve años, así como tres policías y "cuatro sanitarios que acudieron a socorrer a los damnificados".

"Los distritos de Podilski y Obolonski han sido los más afectados", precisa el documento, que precisa que "edificios de varias plantas y viviendas particulares, un centro de oficinas, un hotel, un concesionario de coches y una gasolinera han resultado dañados". Asimismo, el cuerpo ha señalado que tanto sus agentes como el "personal del Servicio Estatal de Emergencias y otros servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas".

Paralelamente, el gobernador de Odesa, Serhi Lysak, ha informado a través de sus redes de la muerte de ocho personas "tras esta difícil noche" en la que "16 personas han resultado heridas en el ataque" perpetrado por las fuerzas rusas.

A su vez, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha lamentado que "tres personas han muerto y 34 han resultado heridas" después de que el Ejército ruso haya atacado "dos distritos de la región con drones, artillería y misiles".

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipro, donde el dirigente ha denunciado "un ataque masivo" que ha dañado "edificios de oficinas y administrativos, viviendas, una empresa y vehículos". En total, este bombardeo ha dejado dos muertos y 30 heridos en la ciudad, según ha recogido.

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Las demás víctimas se han producido en el área de Nikopol, donde "un hombre de 37 años ha muerto y tres han resultado heridos", dos de ellos "hospitalizados en estado grave", mientras que otro ataque en Novoleksandrivska, en el distrito capitalino, ha terminado con "una niña de 14 años herida y hospitalizada en estado moderado".