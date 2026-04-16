EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Repsol recupera sus operaciones petroleras en Venezuela

La petroquímica española Repsol está a punto de recuperar el control de sus operaciones petroleras en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de ese país, informa este jueves el periódico británico Financial Times (FT).

Se espera que el grupo español anuncie este jueves el acuerdo, dice el diario, que indica además que lo alcanzado incluirá planes para que Repsol pueda triplicar su producción en Venezuela en tres años.

El acuerdo con el gobierno venezolano incluye un sistema de pago garantizado que evitará problemas anteriores como aquellos en los que Caracas no pagó, según una fuente con conocimiento del acuerdo.