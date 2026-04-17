La Policía de Maldivas confirma que ha abierto una investigación sobre el ataque del tiburón al turista alicantino

El Servicio de Policía de Maldivas ha confirmado este viernes a través de una nota de prensa que ha abierto una investigación sobre el ataque de un tiburón a un joven turista alicantino, quien se encontraba en ese país de luna de miel con una joven castellonense, para esclarecer las causas de lo sucedido.

Los medios locales maldivos Mihaaru, The Edition y Adhadhu han explicado que la Policía ha informado de que el suceso ocurrió concretamente en la tarde del pasado sábado, 11 de abril.

La Policía, tras la publicación de Mediterráneo, también ha dado finalmente a conocer que el afectado es un turista español.

"Laceraciones profundas"

Han agregado que, además de la amputación de la pierna por "laceraciones profundas" por el ataque del escualo, la otra pierna también ha resultado dañada.

El cuerpo de policía de Maldivas ha incidido en que trabaja de cerca con diversas agencias para asegurar que el joven alicantino, en estado crítico en un hospital de Malé, reciba "toda la asistencia requerida" para un caso tan grave como el que ha ocurrido.

Una excursión

Segúnpudo confirmar este diario con fuentes de la familia de la chica castellonense, este duro ataque se produjo durante una excursión acuática que la pareja realizó durante el viaje de novios, después de casarse en las últimas semanas en España.

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De acuerdo con la familia de la esposa, se ha tratado de una negligencia grave de la empresa turística con la que contrataron esta experiencia. Aseguran que la compañía cometió una "imprudencia" e indican que la joven ya ha presentado una denuncia a las autoridades de Maldivas por lo ocurrido a su marido.