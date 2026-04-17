Mensaje en la red Truth Social
Trump carga de nuevo contra el Gobierno de Sánchez: "¡No estuvieron ahí para nosotros!"
En un comentario en su red Truth Social, el presidente de EEUU volvió a arremeter contra el Ejecutivo aludiendo al rechazo al uso de Rota y Morón y del espacio aéreo español para la guerra de Irán
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva.
"¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.
El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.
El Gobierno de Pedro Sánchez fue de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, una posición a la que se han sumado otros países debido a las disrupciones económicas derivadas del conflicto, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz.
Irán anunció este viernes la reapertura total de esta vía marítima, clave para el comercio de crudo, mientras dure la actual tregua en los combates, pero Trump dijo que Estados Unidos mantiene el bloqueo naval para buques iraníes hasta que se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump, que ha sido muy crítico con los aliados de la OTAN por su negativa a involucrarse en el conflicto, recomendó este viernes a los miembros de la Alianza Atlántica que se mantengan "alejados" del estrecho "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón