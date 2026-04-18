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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán reabre parcialmente su espacio aéreo tras el cierre por la guerra

Irán afirma que sus negociaciones con EEUU priorizan el fin de la guerra pero Trump plantea hacerse con el material nuclear iraní

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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