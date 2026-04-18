Irán afirma que sus negociaciones con EEUU priorizan el fin de la guerra pero Trump plantea hacerse con el material nuclear iraní

Las autoridades iraníes han destacado a última hora de este viernes un cambio de enfoque en las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en Pakistán, asegurando que el diálogo entre Washington y Teherán ha dejado atrás el eje nuclear para centrarse en el fin de la guerra y en un marco más amplio de cuestiones regionales, según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Qalibaf ha explicado que los contactos ocurridos en Islamabad, con mediación paquistaní y participación del vicepresidente estadounidense, han supuesto una transformación en la naturaleza del diálogo. "Las negociaciones anteriores estaban centradas en la cuestión nuclear, pero ahora están orientadas al fin de la guerra y, naturalmente, el alcance de los temas de conversación se ha ampliado y diversificado", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que ya "no existe ninguna ambigüedad respecto a ninguna de las áreas o temas de negociación", tras los encuentros mantenidos en los últimos días, en los que, según ha añadido, ambas partes expusieron sus posturas "de forma muy clara y detallada".

El dirigente iraní ha subrayado que el objetivo prioritario de Teherán pasa por lograr un cese total del conflicto bajo un enfoque integral que incluya varios elementos clave. "La negociación sobre el fin total de la guerra (...) tiene diversos componentes sobre los cuales se ha dialogado", ha indicado, antes de destacar la importancia de un plan para el levantamiento de sanciones, compensaciones por daños y garantías de que el conflicto termine de forma definitiva.

Así, ha insistido en que estos aspectos deben abordarse como un "paquete integral", señalando que no pueden "separar ninguna de sus partes" y que es necesario alcanzar un equilibrio entre "lo que se da y lo que se recibe".

En paralelo, Qalibaf ha reiterado el escepticismo de Irán hacia Washington, recordando incumplimientos pasados. "Sabemos con qué partes estamos tratando", ha advertido, al tiempo que ha incidido en la necesidad de defender "con firmeza" los intereses iraníes durante el proceso negociador.

Por otro lado, ha negado tajantemente algunas informaciones sobre concesiones en materia nuclear, asegurando que "el traslado de material enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca ha sido considerado como una opción" y que las presiones mediáticas "no influirán" en el equipo negociador.

Las conversaciones en Islamabad se enmarcan en un contexto más amplio de esfuerzos diplomáticos en el que Irán también ha puesto el foco en la estabilización regional, incluyendo el reciente alto el fuego en Líbano, mientras continúa explorando vías para un acuerdo más amplio que ponga fin a las hostilidades.

Trump plantea hacerse con el material nuclear iraní

Donald Trump, ha vuelto a sostener que un eventual acuerdo con Irán incluiría que Washington tome el control de material nuclear iraní, al tiempo que ha esbozado los principales elementos de las conversaciones en curso durante un mitin en Arizona, en el que ha advertido además de que optará por vías más agresivas si no se alcanza un acuerdo con Teherán.

Trump ha defendido que las negociaciones avanzan con rapidez y que gran parte de los puntos clave ya estarían cerrados, si bien ha introducido cautela sobre el resultado final. "Nos llevamos bien. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe con quién? Pero, en particular, ¿quién sabe con Irán?", ha afirmado en un mitin ante sus seguidores.

En este contexto, el mandatario ha reiterado que el pacto para poner fin a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una afirmación que desde Teherán niegan de forma tajante.

"Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear. ¿Saben qué es el polvo nuclear? Esa sustancia blanca en polvo creada por nuestros bombarderos B2. Íbamos a tomarlo de todos modos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, para después matizar que "tomarlo de esa manera, es un poco más peligroso".

Cabe aclarar que Trump emplea en estas declaraciones el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, si bien no se trata de una denominación reconocida en el ámbito técnico del sector nuclear.

Sin embargo, un alto cargo iraní ha rechazado estas declaraciones en declaraciones a CCN, calificándolas de "hechos alternativos" y negando que Teherán haya aceptado transferir su uranio enriquecido al extranjero o detener indefinidamente el enriquecimiento. La fuente ha advertido además --según el mismo medio-- de que este tipo de manifestaciones públicas podrían complicar las conversaciones diplomáticas.

Pese a lo anterior, el magnate neoyorquino ha advertido de que Washington se hará con ese material "de una forma u otra", incluso recurriendo a medidas más agresivas si no prospera la vía negociadora. "Si firmamos el acuerdo, entonces sí puedo darles una fecha, iremos con Irán, y lo tomaremos juntos, y lo traeremos de vuelta, el 100%, a Estados Unidos", ha explicado, antes de añadir: "Si no lo hacemos, lo conseguiremos de otra forma, de una forma mucho más hostil".

"Irán nunca tendrá un arma nuclear"

Por otro lado, el presidente estadounidense ha reiterado que cualquier entendimiento con Teherán estará condicionado a la renuncia total a desarrollar armamento nuclear, vinculando esta cuestión a la situación en el estrecho de Ormuz.

"Irán acaba de anunciar que el Estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para los negocios, pero el bloqueo naval permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que nuestra transacción esté 100% completa", ha afirmado.

En la misma línea, no solo ha insistido en sus pretensiones sobre el material nuclear iraní, si no que también ha asegurado que se acordara que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

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Pese a los comentarios discordantes emitidos desde Teherán, Trump ha mantenido que el proceso podría cerrarse pronto y de forma satisfactoria. "Este proceso debería ser muy rápido ahora que la mayoría de los puntos ya están negociados y acordados. Estarán muy contentos", ha apostillado.