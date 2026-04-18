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Oriente Próximo

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano pese a la tregua

El Ejército israelí sostuvo que estas acciones no contravienen el alto el fuego, al enmarcarlas en medidas de autodefensa autorizadas por el mando político

Imagen de archivo de un bombardeo israelí en Líbano.

Imagen de archivo de un bombardeo israelí en Líbano. / Europa Press

EFE

Jerusalén

El Ejército israelí informó este sábado de nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hizbulá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona.

En un comunicado, el Ejército afirmó que sus soldados identificaron a un grupo que, según su versión, "violó los acuerdos de alto el fuego" al acercarse a la línea tras las que sus soldados se encuentran apostados.

De acuerdo con la nota militar, la Fuerza Aérea israelí atacó al grupo de supuestos milicianos "en una rápida respuesta operativa" con el objetivo de neutralizar lo que calificó como una amenaza inmediata.

Asimismo, los militares señalaron que bombardearon un supuesto pozo subterráneo en el sur de Líbano, donde habrían detectado la presencia de miembros del movimiento chií Hizbulá.

El Ejército israelí sostuvo que estas acciones no contravienen el alto el fuego, al enmarcarlas en medidas de autodefensa autorizadas por el mando político. "Las acciones emprendidas en legítima defensa y para neutralizar amenazas inmediatas no están restringidas por el alto el fuego", afirma el comunicado.

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Este mensaje llega después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego.

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