Retiran en Austria un surtido de potitos de bebé del mercado por sospecha de haber sido envenenados

La cadena de supermercados Spar retiró en Austria de forma preventiva todo el surtido de productos infantiles de la marca Hipp debido a la sospecha de que algunos potitos para bebés pueden haber sido envenenados, informaron este sábado la Policía y las empresas.

La medida se produce después de que la Policía de la región de Burgenland iniciara una investigación tras recibir un aviso que apuntaba a la posible aparición de tarros manipulados en un supermercado en ese estado federado.

"Ayer tarde recibimos una información de que en un supermercado de Burgenland existían tarritos de comida infantil de los que se sospecha que fueron contaminados con una sustancia", declaró el portavoz policial Helmut Marban a la televisión pública ORF.

Según agregó el portavoz, hasta el momento no se ha encontrado ningún producto sospechoso, aunque las investigaciones continúan y el policía señaló que los tarritos que se buscan tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo en la base del envase.

La Policía ha pedido a los ciudadanos que revisen si los tarritos que han adquirido presentan esas marcas y que, en caso afirmativo, se pongan en contacto con las autoridades.

La Policía no ha revelado qué sustancia podría estar implicada ni cómo recibieron la información que los puso en alerta.

ORF señala que ha preguntado de forma repetida tanto a la Policía como a la empresa de alimentación infantil suiza Hipp si se trataba de una posible extorsión, pero no recibió ninguna respuesta.

Hipp, por su parte, advirtió en un comunicado de que no se puede descartar que terceros hayan introducido una sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas.

"El consumo de uno de estos tarritos podría poner en peligro la vida", señaló la compañía, que subrayó, no obstante, que la retirada de los productos se realiza "por precaución", para eliminar cualquier riesgo.

Como medida adicional, Spar retiró todos los productos Hipp de sus cerca de 1.500 tiendas en el país antes de la apertura de este sábado.

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Hipp habilitó además una línea telefónica especial para atender a padres preocupados y recomendó no consumir sus productos adquiridos en supermercados Spar.