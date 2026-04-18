Mamdani, Bernie Sanders, Hillary Clinton y Tim Walz piden en Barcelona unidad de las izquierdas para plantar cara a Trump

"Permítame empezar dando las gracias al presidente Pedro Sánchez y al liderazgo progresista de todo el mundo. En momentos como este, en los que vemos tanta crisis y confrontación, es fundamental que el liderazgo progresista se reúna para practicar la solidaridad." Con ese llamamiento a la solidaridad internacional, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, abrió este sábado su intervención en el Global Progressive Forum de Barcelona, una cita de las izquierdas mundiales en la que varios dirigentes reclamaron más coordinación para hacer frente al avance de Donald Trump y de la derecha internacional. El foro sirvió para proyectar una idea compartida: la necesidad de reforzar una agenda progresista común ante la desigualdad, la inestabilidad geopolítica y el desgaste social.

Mamdani situó el foco en los problemas cotidianos que marcan la vida de amplias capas de la población. “Como alcalde de la ciudad de Nueva York, cuando paseo por la calle veo la lucha de mis conciudadanos en la ciudad más cara de Estados Unidos.”, compartió. Y concretó esa presión en tres frentes muy reconocibles: el alquiler, la cesta de la compra y el acceso a guarderías asequibles.

De Nueva York a Barcelona

El dirigente neoyorquino sostuvo que esas dificultades no son exclusivas de su ciudad, como el acceso a la vivienda, un problema que comparte con Barcelona. Según dijo, cuando escucha a la gente trabajadora explicar sus problemas, reconoce en esos relatos las mismas angustias que sufren ciudadanos de otros países. "Sabemos que la desigualdad no es algo exclusivo de mi ciudad; es una realidad para demasiadas personas en todo el mundo", afirmó.

A partir de ahí, Mamdani defendió una respuesta coordinada de las fuerzas progresistas. "Nuestro camino para luchar y combatir la desigualdad es un camino que tendremos que recorrer juntos, de la mano", señaló. También presentó la Global Progressive Alliance como "un movimiento emergente y maravilloso" para unir movimientos geopolíticos y locales como el suyo.

Sanders carga contra Trump, Netanyahu y Putin

Tras su intervención, el senador por Vermont Bernie Sanders insistió en la misma idea de cooperación, pero con un tono más abiertamente combativo. Arrancó agradeciendo a Sánchez haber reunido a "un grupo tan impresionante de líderes progresistas de todo el mundo" y defendió que, si las fuerzas reaccionarias se coordinan, quienes representan a la clase trabajadora deben hacer lo mismo a escala internacional.

Sanders vinculó esa necesidad de unidad con el actual contexto internacional. El senador alertó de que dirigentes como Trump, Netanyahu y Putin están empujando al mundo hacia una "anarquía internacional" en la que el Estado de derecho y el orden basado en normas corren un "grave peligro". También agradeció a Sánchez y al resto de participantes las acciones emprendidas contra las guerras "ilegales y peligrosas" impulsadas, a su juicio, por Netanyahu y Trump en Irán y Líbano.

Frente a esa deriva, reclamó un giro en las prioridades públicas. Los países, dijo, deben invertir en “sanidad, educación y buenos salarios”, en lugar de seguir destinando recursos a armamento que solo genera "horror y destrucción". Pero, junto al diagnóstico sombrío, quiso dejar un mensaje de movilización. "La gente corriente se está levantando y está luchando", aseguró.

Sanders puso como ejemplo las protestas contra la deriva autoritaria de Trump, llamada "No Kings", que, según destacó, reunieron a unos 8 millones de personas en las calles de EEUU. A su juicio, fue uno de los mayores días de movilización del país y una demostración de que la ciudadanía rechaza "el autoritarismo, la oligarquía, el racismo, la guerra y los ataques permanentes contra la clase trabajadora". En esa línea, sostuvo que Trump está perdiendo apoyo en las encuestas y auguró nuevas victorias progresistas en las elecciones de medio mandato de este noviembre.

El público sigue el plenario del Global Progressive Mobilisation en Barcelona / Jordi Otix / EPC

Tim Walz, compañero de Kamala Harris

El que sí estuvo preente en Barcelona fue el gobernador de Minnesota y excompañero de fórmula de Kamala Harris en 2024, Tim Walz, lanzó una dura advertencia contra Donald Trump y el avance global del autoritarismo. "La monstruosidad que se instala en nuestra Casa Blanca", dijo, es sintomática del mundo entero: "el autoritarismo no se limita a los Estados Unidos, está en todas partes".

"Tenemos un presidente débil de mente y dispuesto a pegar un tiro a cualquiera. Que nos sumió en una guerra donde no existía ninguna amenaza, sin objetivos claros ni plan de salida. Debemos llamar a las cosas por su nombre: eso es fascismo".

Sin embargo, reivindicó que no basta con oponerse a Trump, sino que hay que construir una alternativa política sólida: "Si queremos salir de este lío debemos hacer mucho más que resistir a todas estas cosas terribles que hacen Donald Trump y dictadores similares". Y cerró con un llamamiento directo a mantener la presión a Trump y el apoyo a los estadounidenses: "No abandonéis al pueblo de EEUU, por favor. Criticad y condenad esas monstruosidades, seguid haciendo presión, seguid denunciando y seguid llamando las cosas por su nombre".

Clinton apela a la libertad, la justicia y la igualdad

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton –que también fue candidata presidencial, junto a Bernie Sanders– cerró con un mensaje centrado en las demandas sociales y en la necesidad de reconstruir la confianza en un contexto de confusión e incertidumbre. Puso el foco en los desafíos más urgentes, con una idea central: hoy la ciudadanía reclama "seguridad, dignidad y oportunidades".

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"El compromiso de defender la libertad, la justicia y la igualdad importa más que nunca", afirmó, e hizo una llamada a la acción para construir "un futuro mejor". El mensaje compartido en Barcelona por Mamdani, Sanders y Clinton fue claro: frente al avance de Trump y la ofensiva de la derecha, la izquierda busca reagruparse, hablar con más claridad y convertir el malestar social en una alternativa política con proyección internacional.