América
Detienen en Trinidad y Tobago a dos hombres que fueron sorprendidos deshaciéndose de 56 cadáveres, 50 de ellos de niños
Los arrestados eran dos trabajadores de una funeraria
EFE
La Policía de Trinidad y Tobago ha detenido a dos hombres, uno de 18 años y otro de 25, que fueron sorprendidos deshaciéndose de 56 cuerpos -50 niños y seis adultos- en el Cementerio de Cumuto, en la parte norte-central del país.
Los seis adultos son cuatro hombres y dos mujeres, indicaron este domingo medios locales con información de la investigación preliminar de las autoridades.
El suceso ocurrió a eso de las 10.10 (14.10 GMT) del sábado, cuando un jardinero, vecino del camposanto, vio a los sospechosos, ambos trabajadores de una funeraria, cavando un hoyo.
El jardinero preguntó a los ahora detenidos a quién iban a enterrar y estos le respondieron que estaban "apurados" porque iban a deshacerse de unos cuerpos.
En ese momento, el hombre caminó hacia los sospechosos y una camioneta arrancó y huyó del lugar.
El jardinero consiguió hacerse cargo de ambos y los llevó al Cuartel de la Policía de Cumuto, cercano al camposanto, donde aún permanecen.
La Policía interrogó a los jóvenes y estos le dijeron que fueron mandados por su jefe a cavar un gran hoyo para el funeral de un indigente.
Los funerales de los indigentes en Trinidad y Tobago son costeados por el Gobierno.
Los oficiales llegaron un rato después hasta el cementerio, donde recuperaron los 56 cuerpos del hoyo.
El comisionado de la Policía trinitense, Allister Guevarro, aseguró que la investigación se llevará a cabo "en el más alto nivel de prioridad e importancia".
"El descubrimiento de este suceso es sumamente preocupante, por lo que entendemos el impacto emocional que tendrá en las familias y nuestro pueblo", sostuvo en un comunicado enviado por el Departamento de Medios Corporativos de la Policía local.
"La Policía trinitense trabajará este caso con mucha urgencia, sensibilidad e inquebrantable compromiso para conocer la verdad", aseguró. A su vez, dijo que se llevará a cabo un análisis forense para determinar el origen de los cadáveres.
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