Reino Unido
Lanzan un artefacto incendiario contra una sinagoga en Londres
EP
La Sinagoga Kenton United, situada en Kenton, en el noroeste de Londres, ha sido objeto de un ataque con un artefacto incendiario durante la pasada noche, el segundo ataque antisemita perpetrado en la ciudad en los últimos días.
La Policía y bomberos acudieron al lugar tras recibir el aviso, según ha informado la ONG británica projudía CST. "Hay daños menores por humo en una sala interior, pero no hay heridos ni daños estructurales importantes", ha apuntado.
El grupo está "trabajando estrechamente" con la Policía en la investigación para "identificar a los responsables" del "ataque" y pide a la población judía permanecer alerta e informar de cualquier actividad sospechosa.
El rabino jefe de Reino Unido, sir Ephraim Mirvis, ha denunciado este ataque "cobarde" y "una campaña continua de violencia e intimidación contra la comunidad judía de Reino Unido". "Es un ataque contra nuestra capacidad de rezar y vivir con seguridad, un ataque contra los valores que nos unen", se ha lamentado, según recoge la cadena Sky News.
El sábado fue atacado también con un artefacto incendiario un edificio empleado por una ONG judía en el noroeste de Londres. También hay una investigación abierta por antisemitismo.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha condenado el ataque y ha advertido de que "no hay lugar para el antisemitismo en nuestra ciudad". Así, ha advertido de que "caerá todo el peso de la ley" sobre los responsables.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Muere de un infarto un aficionado del rally Villa de Tineo: recibió atención médica inmediata, pero no fue posible salvar su vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo