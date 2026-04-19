Conflicto en Oriente Medio
Muere un soldado israelí en el sur del Líbano, el segundo en 24 horas
El soldado, identificado como el sargento de la reserva Lidor Porat, de 31 años, falleció en un incidente en el que otros nueve soldados resultaron heridos
EFE
El Ejército israelí anunció este domingo la muerte en el sur del Líbano de uno de sus soldados pese a la tregua, el segundo en 24 horas, lo que aumenta a quince el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva.
Según un comunicado castrense, el soldado, identificado como el sargento de la reserva Lidor Porat, de 31 años, falleció en un incidente en el que otros nueve soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Según dijo una fuente militar a EFE, el incidente se produjo cuando su tropa realizaba "una patrulla y labores de ingeniería en el sur del Líbano".
Durante la misma, un vehículo del Ejército israelí detonó "un artefacto explosivo instalado por Hizbulá", resultando en la muerte de Porat e hiriendo a los otros nueve militares, quienes fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Israel, añadió esta fuente.
Además, el Ejército informó ayer de la muerte en el Líbano de otro de sus efectivos, al detonarse un explosivo oculto en un inmueble que estaba registrando.
El Ejército israelí informó este sábado de haber llevado a cabo nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, alegando que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hizbulá.
Los ataques se produjeron después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego.
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