Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Casa Blanca niega que Trump haya puesto un plazo a Irán para llegar a un acuerdo

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

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Irán culpa a EEUU e Israel de la inseguridad en Ormuz durante una reunión con el enviado de Corea del Sur en Teherán El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó ante el enviado especial de Corea del Sur, Chang Byung-ha, que "la agresión de EEUU e Israel es la raíz de la inseguridad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", después de los últimos incidentes reportados en la zona. Según indicó el Gobierno de la República Islámica en su cuenta de X, Araghchi habló el miércoles con el enviado surcoreano en Teherán sobre los "crímenes" cometidos contra Irán durante esta "guerra de 40 días" e instó a la comunidad internacional a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques.

El Senado de EEUU rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha votado por quinta vez este miércoles rechazar una resolución demócrata que pretendía prohibir al presidente, Donald Trump, continuar con las operaciones militares llevadas a cabo contra Irán. La moción, que ha sido rechazada por 51 votos frente a los 46 demócratas, ha sido impulsada por la senadora demócrata Tammy Baldwin. Por otro lado, el senador John Fetterman ha sido el único demócrata en votar en contra y el republicano Rand Paul, el único de su partido a favor. Sobre el impulso de la medida, Baldwin ha afirmado que el conflicto guarda muchas similitudes con la guerra de Irak.

Pedro Sánchez reivindicará en Chipre ante la UE su postura con Israel y la guerra de Irán El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea (UE) la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel. Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, y mantendrán sendos encuentros en Agia Napa y Nicosia.

El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos. Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo.

Trump no ha puesto ningún plazo a Irán para el acuerdo, según la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informó este miércoles la Casa Blanca. "El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: "En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)".

EE.UU. habría informado a Israel de que Irán tiene hasta 5 días para negociar Estados Unidos habría informado a Israel de que ha dado a Irán un plazo de entre tres y cinco días para responder a una propuesta de acuerdo y regresar a las negociaciones, según informaron este miércoles medios israelíes. De acuerdo con esa información, si no hay respuesta dentro de ese margen se arriesgaría al final del actual alto el fuego, informó el Canal 12 de la televisión israelí citando a tres funcionarios estadounidenses. En un segundo reporte, el mismo medio, citando fuentes políticas en Jerusalén, señala que el plazo efectivo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluiría el domingo.

Trump se atribuye el mérito de la suspensión de la ejecución de ocho mujeres iraníes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles el mérito de la suspensión de la condena a muerte de ocho mujeres iraníes que había denunciado públicamente el día anterior. "Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista", escribió en su red Truth Social.

El Líbano buscará mañana extender el alto el fuego y detener las demoliciones de Israel El Líbano buscará en la reunión prevista para mañana en Washington con Israel la extensión del cese de hostilidades de diez días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informó este miércoles el presidente libanés, Joseph Aoun. "La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, representará al Líbano en la reunión preparatoria prevista para mañana en el Departamento de Estado de EE.UU. para plantear el asunto de extender el alto el fuego y parar las demoliciones de Israel en los pueblos del sur", dijo ante una delegación parlamentaria.

Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta el levantamiento del bloqueo naval de EE.UU. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques. "La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego", advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.