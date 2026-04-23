Guerra en Oriente Medio
EEUU aborda un petrolero iraní sancionado en el océano Índico
El Departamento de Defensa asegura que el Ejército estadounidense seguirá interceptando embarcaciones sospechosas de "proporcionar apoyo material a Irán"
Redacción
Las fuerzas estadounidenses han interceptado un buque sancionado que transporta petróleo desde Irán, según ha publicado el Departamento de Defensa del país en X.
"Las fuerzas de EEUU llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje en virtud del derecho de visita del buque sin bandera sancionado M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico", señala el comunicado.
El departamento afirma que el Ejército estadounidense seguirá interceptando embarcaciones sospechosas de "proporcionar apoyo material a Irán".
Una interdicción marítima se refiere a la interceptación o inspección de un buque por parte de una armada cuando se sospecha que es hostil o que viola la ley.
Estados Unidos ha interceptado decenas de embarcaciones desde que inició su bloqueo del estrecho de Ormuz. No está interceptando estos barcos cerca de Irán, sino más lejos, en el océano Índico.
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