Nuevo relevo
El Pentágono destituye al secretario de Marina tras meses de disputas con Hegseth
La salida de John Phelan se suma a los despidos de otros cargos militares ejecutados por el secretario de Guerra de Trump
Redacción
El Pentágono anunció este miércoles la destitución del secretario de Marina de EEUU, John Phelan, tras meses de disputas internas con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros líderes militares. Este despido se suma a los de otros altos cargos del Ejército estadounidense, una purga que respondería a la "inseguridad y la paranoia" de Hegseth por miedo a ser sustituido y a su objetivo de deshacerse de posibles rivales, según explicaron recientemente algunas fuentes al New York Post.
"En nombre del secretario de guerra y del subsecretario de guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al departamento y a la Marina de Estados Unidos", informó el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, en un mensaje publicado en X. Phelan será reemplazado por el subsecretario Hung Cao. El Pentágono, que señaló que el relevo tiene "efecto inmediato", no detalló el motivo de la salida del hasta ahora secretario.
Según The New York Times, Phelan mantenía desde hacía meses desacuerdos con Hegseth y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina. Otras fuentes consultadas por Reuters aseguraron que la destitución fue motivada por su excesiva lentitud para implementar reformas que aceleraran el citado programa y por su enemistad con líderes clave del Pentágono.
Entre sus funciones estaba la supervisión de la futura fuerza naval de EEUU, así como definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamientos, pero no tenía incidencia directa en los operativos de combate, por lo que no se espera que su marcha tenga efecto en el desarrollo de la guerra contra Irán o el bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, según el rotativo neoyorquino, las alteraciones en el departamento podrían suponer un escollo en la reposición de existencias de misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea de alta gama, utilizado profusamente en Irán.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón