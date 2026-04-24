En Polymarket
Estados Unidos detiene al soldado que ganó 400.000 dólares al apostar por el secuestro de Maduro
El soldado de operaciones especiales Gannon Ken Van Dyke habría utilizado información confidencial al apostar hasta 33.000 dólares a favor de la captura del presidente de Venezuela en la que participó
Las apuestas sacuden la guerra: un usuario de Polymarket gana un millón de dólares al predecir los ataques contra Irán
Estados Unidos ha detenido este jueves a un soldado que presuntamente ganó más de 400.000 dólares al apostar por el secuestro y destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia estadounidense señala directamente en un comunicado a Gannon Ken Van Dyke, un militar de operaciones especiales que habría participado en la polémica maniobra militar con la que el Pentágono logró descabezar el régimen chavista a principios de año.
Las autoridades federales le acusan de uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas y fraude electrónico.
"En lugar de proteger esa información como estaba obligado a hacer, Van Dyke decidió utilizar esa información clasificada para realizar operaciones en una plataforma de mercado de predicción en beneficio propio", afirma la acusación.
Beneficio del 1.242%
El pasado diciembre, Van Dyke se creó una cuenta en Polymarket, una popular plataforma de apuestas en línea. Apostó 33.933 dólares en cuatro pronósticos relacionados con el asalto a Caracas ordenado por la Casa Blanca, uno de ellos la captura de Maduro. Entonces, ambos parecían un acto cuánto menos improbable. Esa última apuesta le generó un beneficio del 1.242%, es decir, 404.222 dólares.
Pocos días después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la operación relámpago contra Venezuela, un movimiento sorprendente incluso para parte de la administración republicana. El acierto de Van Dyke llamó la atención de los medios de comunicación e infundió la sospecha de un uso ilegal de información privilegiada. Polymarket avisó a las autoridades, que abrieron la investigación que hoy ha señalado públicamente al militar.
El Departamento de Justicia indica en un comunicado que Van Dyke habría tratado de ocultar las pruebas de su potencial delito al tratar de eliminar su cuenta en Polymarket y cambiar la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta en una plataforma de criptomonedas.
Los fiscales del caso han indicado que el soldado estaba en el buque de guerra que participó en la captura de Maduro, si bien se desconoce exactamente cuál fue su implicación en el golpe.
Polymarket forma parte de un negocio en auge en el que todo es susceptible de convertirse en un juego con dinero, desde partidos de baloncesto hasta la hipotética resurrección de Jesucristo. Un mecanismo de lucro que, también a través de otras plataformas como Kalshi, también está tratando de exprimir eventos geopolíticos como la guerra en Irán, abriendo la puerta a la corrupción. Un usuario ha ganado cerca de un millón de dólares al acertar los ataques que EEUU e Israel han lanzado contra Teherán desde 2024.
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