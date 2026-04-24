Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Luz verde definitiva al préstamo UE a Ucrania y a las sanciones a Rusia tras reanudarse el suministro de Druzhba

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a su préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte de los Veintisiete, sin que ni Hungría ni Eslovaquia hayan bloqueado ninguna de las medidas. Ambos expedientes han sido adoptados por unanimidad después de que el flujo de petróleo a través del oleoducto se haya reanudado, como ha confirmado este mismo jueves Eslovaquia, meses después de su rotura ocasionada por un supuesto ataque de Rusia, y tras el veto de Budapest y Bratislava a cualquier medida favorable a Ucrania hasta que Kiev se hiciera cargo de su reparación.

La adopción de este último paso tiene lugar apenas un día después de que los Veintisiete alcanzaran un acuerdo político para liberar tanto el préstamo como el vigésimo paquete de medidas contra Rusia de dos meses de bloqueo por parte de Hungría -y Eslovaquia para las sanciones-, a su vez menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.