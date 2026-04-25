Andryi Movtxan, activista ucraniano en la flotilla: "Quienes resisten a la ocupación en Gaza y en Ucrania tienen mucho más coraje que nosotros"

Andryi Movtxan habla desde el puerto de Augusta, en la isla italiana de Sicilia, donde la Global Sumud Flotilla ha hecho escala en su misión a la Franja de Gaza. Este activista y escritor ucraniano se suma ahora a una expedición que salió el pasado 15 de abril desde Barcelona cargada de ayuda humanitaria para el enclave palestino, y a la que no pudo unirse antes porque su solicitud fue aprobada sólo cuatro días antes de abandonar puerto.

Nació en Kiev, la capital de Ucrania, pero pasó gran parte de su infancia en Jersón, una de las regiones más afectadas por la guerra y que lleva bajo control ruso desde 2014. Por lo que Movtxan, que hace una decada se refugió en España huyendo de la persecución de la extrema derecha en su país, comprende de primera mano el sentimiento del pueblo palestino ante la ocupación israelí. Una de las razones, explica, por las que quiso unirse a la flotilla pese a no contar con ninguna experiencia en el mar.

¿Qué motivos le llevaron a sumarse a la flotilla?

El año pasado, cuando vi la flotilla y todo el movimiento alrededor de ella, pensé que tenía que estar ahí. Que sería bueno representar a Ucrania. Y cuando vi que estaban preparando una nueva en primavera, decidí que sería mi misión y que tenía que hacer todo lo posible para unirme. Para mí, el mayor desafío va a ser luchar contra los mareos. Pero es algo normal. Y respecto a la misión, no la veo desde el heroísmo. Porque la gente que resiste a la ocupación, quienes se resisten al imperialismo en diferentes partes del mundo, tanto en Palestina como en Ucrania, tienen muchísimo más coraje que nosotros.

¿Qué se ha encontrado al llegar?

Cuando estaba en camino no sabía qué esperar. Porque una parte de la izquierda italiana es muy estalinista y da apoyo a Rusia. Pero mis expectativas estaban equivocadas. Hay bastante gente que ha hecho misiones humanitarias a Ucrania: un chico de Estados Unidos que fue paramédico en Ucrania; una chica de Países Bajos que ha enviado hace poco un convoy humanitario; unos chicos de Turquía e Italia que ayudan a los anarquistas ucranianos y que conocieron a mi hermano, que está en el Ejército. Es una maravilla que haya tantas intersecciones de movimientos solidarios entre Ucrania y Palestina.

Varios barcos de la Global Sumud Flotilla esperan en el Puerto de Siracusa para retomar su viaje a Gaza. / Julia Molins

¿Hay confianza en llegar hasta Gaza?

El plan es llegar dentro de dos o tres semanas. Pero por supuesto, hay muchas probabilidades de que nos intercepten. Diría que casi del 100%. Pero el año pasado un barco casi consiguió llegar a la costa. Entonces había muchas embarcaciones e Israel utilizó casi todas sus fuerzas. Este año tenemos cerca del doble y esperamos que algunos puedan llegar a la costa. Nos dicen que mentalmente tenemos que prepararnos para llegar, pero tenemos que estar preparados para un escenario en el que nos intercepten.

Entiendo que de alguna forma la guerra en Irán afecta a la misión, porque Israel está pendiente de lo que ocurre allí y en el Líbano…

No sé cómo puede afectar a nuestra misión. Pero sí preocupa a algunos compañeros que creen que podemos sufrir cierta violencia. Pero no creo que eso pase, porque Israel está bajo una presión internacional muy grande. Y aunque no es suficiente para superar la ocupación, ya están bajo una gran atención mediática. Eso nos da confianza.

¿Podría decirme cuánta ayuda humanitaria lleva la flotilla?

No sé los números. Claro que no es mucha porque los barcos son pequeños y están llenos de gente. Pero la tarea más importante es abrir un paso humanitario para poder llevar más ayuda a través de un corredor marítimo.

¿Ha coincidido con alguien de Ucrania?

Sí, en la misión estamos dos ucranianos. Una compañera feminista y defensora de derechos humanos, y yo. Veo nuestra participación como algo muy importante porque somos las voces de Europa Oriental sobre Gaza. Porque la percepción de este conflicto en nuestros países no es tan clara como en España. Hay mucha propaganda de Israel en los países post soviéticos. Allí, los propagandistas, donde el 20% de la población es rusohablante, pueden alcanzar al público directamente en ruso. De hecho, nuestro YouTube está ocupado por sus pseudoexpertos militares y politólogos. Lo que hace que el público vea solamente un lado manipulado, mientras que el sentir de los palestinos no se transmite. Por eso nuestra misión no es sólo romper el bloqueo marítimo en Gaza, sino también el bloqueo mediático en el espacio postsoviético.

El activista ucraniano, Andryi Movtxan, posa en su barco atracado en el puerto de Augusta, Sicilia, donde la Global Sumud Flotilla ha hecho escala en su misión a la Franja de Gaza / Julia Molins

¿Hay algún otro compañero de Europa del Este?

No. Y eso es un poco triste porque demuestra que nuestros países no están enfocados en Palestina. Pero a la vez me provoca cierto orgullo porque los ucranianos somos pioneros en esta misión. Teniendo nuestra propia guerra, con nuestro país sufriendo la invasión anexionista más grande después de la Segunda Guerra Mundial, todavía encontramos recursos para dar solidaridad a otros pueblos que luchan por su libertad.

¿Cree que la agresión rusa hace que el pueblo ucraniano se sienta más cercano al palestino?

Los dos pueblos sufren ocupación, anexiones y colonización en los territorios ocupados. Tanto en Cisjordania como en Ucrania, donde hay colonos que se mueven desde Rusia para alterar la composición étnica de estos territorios. Hay muchos paralelismos y eso debería ser obvio para nuestro pueblo, pero no es así.

¿A qué se debe esto?

Primero, por la propaganda. Segundo, porque desde Ucrania, desde Rusia, desde Bielorrusia, hay mucha emigración de judíos a Israel. Todos tenemos amigos o colegas que emigraron a Israel, y normalmente es más cómodo confiar en la opinión de conocidos. Y tercero, porque Israel es un país muy occidentalizado. Y para parte de los europeos es más cómodo encontrar paralelismos con ellos. Pero para mí debe ser claro quién es el opresor y quién es el oprimido, y toda la gente que quiere justicia debe estar con el oprimido.

Hablando de conocidos que emigraron a Israel ¿Tiene alguien allí con quien mantenga relación?

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Sí, muchos que se mudaron desde Kiev: excolegas, vecinos y una exnovia que no me habla por mi posición. Pero es difícil mantener la relación. Porque cuando la gente llega a otro país, especialmente a uno como Israel, normalmente quiere demostrar más lealtad al Estado y a la sociedad nueva. Y por eso son incluso más sionistas que la gente de allí. Pero en el otro lado conozco a bastante gente rusohablante o ucranianohablante de Israel que es muy crítica hacia la política de su Estado y dan apoyo a los palestinos.