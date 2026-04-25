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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre la negociación

Teherán desmiente que esté previsto un encuentro con Estados Unidos en Islamabad

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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