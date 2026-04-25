EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. / PRESIDENCIA DE COLOMBIA

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

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