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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ataques rusos durante la noche causan daños y al menos 16 heridos en Ucrania
Los ataques rusos durante la noche causaron daños materiales y al menos 16 heridos en Ucrania, según cifras facilitadas por las autoridades ucranianas.
En la región de Dniper el número de heridos ascendió a 14 mientras que en Odesa fue de 2, según las autoridades regionales respectivas.
“Catorce personas resultaron heridas en el ataque enemigo contra Dniper, entre ellas un niño. Un niño de 9 años se encuentra entre las víctimas. Recibió asistencia médica y será tratado de forma ambulatoria”, escribió el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso
Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.
Zelenski se reúne con Arabia Saudí
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que durante su estancia en la ciudad saudí de Yeda mantuvo una reunión "muy productiva" sobre la cooperación en materia de seguridad y energía con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. En un mensaje en X, el mandatario ucraniano indicó que durante la reunión que mantuvo con Bin Salmán se valoró la "cooperación constructiva" mutua y recordó que Kiev y Riad cuentan "con un acuerdo estratégico de seguridad" que están "desarrollando activamente en tres áreas clave".
Rusia y Ucrania informan de un nuevo intercambio de 193 prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania anunciaron este viernes un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra por cada bando, que según el ministerio de Defensa ruso se llevó a cabo de nuevo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.
"193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio", señaló el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Arabia Saudí, en un mensaje de sus redes sociales.
Rusia promete una "dura" respuesta al vigésimo paquete de sanciones de la UE
Rusia prometió este viernes que su respuesta al vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea será "dura".
"Tomaremos medidas de represalia. Serán duras. Se elaborarán e implementarán de acuerdo con nuestros intereses", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.
Zajárova agregó que Moscú condena enérgicamente todas las medidas coercitivas unilaterales y las considera ilegales.
Rusia asegura a Tusk que "en dos meses estará suplicando energía" a Moscú
Uno de los principales negociadores del Kremlin, Kirill Dimitriev, ha asegurado al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que cuando llegue el verano el Gobierno polaco estará "suplicando" a Rusia que le suministre energía ante la enorme crisis que, entiende el diplomático ruso, se avecina por la guerra de Irán.
Tusk y Dimitriev han tenido un breve rifirrafe en redes sociales a raíz de un dardo verbal lanzado por el primer ministro polaco sobre la ausencia del primer ministro saliente de Hungría y aliado de Moscú, Viktor Orbán, en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Chipre.
Zelenski viajará a Arabia Saudi y a Azerbaiyán para abordar la cooperación en defensa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dispone a viajar a Arabia Saudí y a Azerbaiyán, según fuentes citadas por la cadena pública ucraniana Suspilne, tras su paso por la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE) en Chipre.
La víspera el presidente ucraniano había escrito en X que su país "está ahora trabajando activamente con los países de Oriente Medio y el Golfo" y "preparando la cooperación con el Cáucaso" y subrayó en este contexto que Kiev "no sólo ofrece drones, sino un sistema de defensa concreto".
Mueren dos personas y 15 resultan heridas en un ataque de Rusia contra Odesa, en Ucrania
Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa, en el sur del país, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han especificado que los fallecidos son un matrimonio de 75 años, sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente.
El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que ocho de los heridos han tenido que ser hospitalizados, sin más detalles. "Los servicios municipales trabajan en los lugares afectados", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los afectados que puden recibir asistencia y asesoramiento sobre indemnizaciones.
Rusia ataca Ucrania de noche con 109 drones y bombardea Kiev por la mañana
Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 109 drones de larga distancia y dos misiles balísticos contra Ucrania de los que las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 96.
Dos misiles y diez drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.
Las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse durante la mañana en Kiev al lanzar las fuerzas rusas una nueva oleada de drones contra varias regiones de Ucrania.
Defensas antiaéreas derriban diez drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche diez drones ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados atacaron objetivos en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Rostov, además de Crimea, señala el parte de guerra matutino del viernes.
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