Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ataques rusos durante la noche causan daños y al menos 16 heridos en Ucrania

Los ataques rusos durante la noche causaron daños materiales y al menos 16 heridos en Ucrania, según cifras facilitadas por las autoridades ucranianas.

En la región de Dniper el número de heridos ascendió a 14 mientras que en Odesa fue de 2, según las autoridades regionales respectivas.

“Catorce personas resultaron heridas en el ataque enemigo contra Dniper, entre ellas un niño. Un niño de 9 años se encuentra entre las víctimas. Recibió asistencia médica y será tratado de forma ambulatoria”, escribió el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.