El ministro de Exteriores de Irán se reúne con líderes pakistaníes en preparación de una posible segunda ronda de negociaciones con EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, se ha reunido este sábado con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el primer ministro del país asiático, Shebhaz Sharif, en preparación de una posible segunda ronda de negociaciones con EEUU, que podría celebrarse este domingo o lunes.

Este viernes por la noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, confirmó que Washington mandaba a su jefe negociador, Steven Witkoff, y a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. Teherán ha afirmado por activa y por pasiva, sin embargo, que Araghchi no se reunirá con los estadounidenses. Esta negativa, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento.

"Aragchi tan solo se encontrará con altos oficiales de Pakistán para hablar de sus esfuerzos de mediación para acabar con la guerra de agresión de EEUU. No hay ninguna reunión programada con Washington. Tan solo vamos a entregar nuestras observaciones a Pakistán", ha declarado en un mensaje en redes este sábado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí.

Contrario a estas afirmaciones, la Casa Blanca asegura que Witkoff y Kushner viajan a Islamabad porque "los iraníes han querido hablar en persona". Washington espera que Araghchi entregue una propuesta este sábado a Pakistán, y que la segunda ronda se celebre una vez los estadounidenses aterricen en la capital pakistaní. Deberían llegar durante la noche de este sábado.

Plantones y secretismo

La incertidumbre en torno a esta segunda ronda de negociaciones —que debería celebrarse dos semanas después de la primera, que terminó en "fracaso"— empezó hace una semana, cuando Irán aseguró que no atendería a las charlas, programadas para este miércoles pasado, alegando el doble bloqueo de Ormuz.

Trump extendió el alto el fuego temporal, y aunque Pakistán insistía, a través de filtraciones anónimas a la prensa, que las charlas tendrían lugar, EEUU tuvo que cancelar el viaje del vicepresidente, J.D. Vance, Witkoff y Kushner a última hora. La reunión nunca se produjo.

Desde entonces, Islamabad ha detenido las filtraciones y el intercambio de mensajes se ha realizado con un secretismo total. Incluso Trump —por el momento— ha frenado durante los últimos dos días sus mensajes incendiarios en redes sociales, una supuesta petición de la República Islámica. Aun así, nada está claro: Araghchi mantiene que después de su visita a Islamabad, su comitiva se dirigirá a Mascate, Omán, para después volar en dirección a Moscú.

Puntos espinosos

Irán y EEUU tienen muchos puntos en discordia, como el apoyo de Teherán de sus milicias afines en la región, las garantías que pide la República Islámica de no ser atacada de nuevo o posibles reparaciones de guerra. Pero los asuntos espinosos y donde existen las mayores diferencias son sobre todo dos: el estatus del estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní.

Teherán reclama controlar el paso por el estrecho —compartido con Omán— aun cuando haya terminado la guerra. EEUU y todos los países del Golfo rechazan esta demanda. Por Ormuz, antes del conflicto, salía el 20% del total mundial de crudo y gas.

Por otra parte, Washington exige a Irán que entregue los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que el país persa posee a niveles superiores al 60%, muy cercanos al 90% necesario para desarrollar la bomba nuclear.

Noticias relacionadas

Oficiales persas han asegurado durante las últimas semanas que este uranio es su "patrimonio nacional", y que enriquecer uranio a través de su programa nuclear es su "derecho soberano". Irán, sin embargo, es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, que estipula que el único enriquecimiento permitido es el destinado a usos civiles. La energía nuclear tan solo requiere un enriquecimiento cercano al 3%.