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Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga
El presidente estadounidense sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Redacción
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.
Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
El antecedente de Butler
"Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
"Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos. Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.
Trump: "Estaba muy lejos"
En la rueda de prensa posterior al atentado, el presidente estadounidense aseguró en rueda de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.
Un arma larga
El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo. Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama. De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.
Un arma larga
El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo. Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama. De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.
Rapidez del Servicio Secreto
Trump dijo que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez". "Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.
El chaleco antibalas salvó a un agente
Tras el atentado, Donald Trump compareció ante los medios, y aseguró que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.
Cargos federales
El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.
Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ante un intento de atentado en el Hotel Hilton. Los servicios de seguridad han detenido al sospechoso de haber disparado un arma de fuego, según informa la AFP. (Seguir leyendo)
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