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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Teherán afirma haber propuesto a Pakistán un “marco viable” para poner fin al conflicto con EEUU

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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