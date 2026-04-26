Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y tres heridos en Crimea tras ataque de Kiev con drones

Una persona murió y otras tres resultaron heridas anoche en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, a causa de un ataque masivo de drones de Kiev, informaron las autoridades locales.

Según escribió en Telegram el gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, Mijaíl Razvozzhaev, el fallecido es un hombre de 41 años que se encontraba en el momento del ataque en su coche y fue herido con fragmentos de drones derribados.