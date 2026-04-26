Sospechoso detenido
VÍDEO | Así intentó el atacante atravesar el perímetro de seguridad y acceder al salón para atentar contra Trump
El asaltante, un maestro de 31 años, disparó contra agentes del Servicio Secreto antes de ser reducido, provocando la evacuación del presidente y su gabinete
Redacción
Donald Trump y la primera dama Melania tuvieron que ser evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado tras un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el servicio secreto estadounidense.
Poco antes de que diera comienzo la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, a las 20 h de la noche hora local, un sospechoso se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel.
En el momento en que se le aproximaron los agentes, el atacante, identificado tras el arresto como Cole Thomas Allen, un maestro californiano de 31 años, abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad y acceder al salón.
Antes de acabar siendo placado por el Servicio Secreto, avanzó unos metros y disparó con una de las dos armas de fuego que llevaba, hiriendo a un agente que llevaba chaleco antibalas y que ya ha salido del hospital.
Pánico en la cena
A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.
Acto seguido, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.
Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.
Trump ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" al atacante en una rueda de prensa posterior.
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