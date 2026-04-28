Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Baréin advierte de nuevo a sus ciudadanos: "No simpaticen" con Irán El Gobierno de Baréin ha vuelto a advertir una vez más a su población, en su mayoría perteneciente a la rama chií del islam, liderada por Irán, que "no simpaticen" ni "glorifiquen" las "acciones hostiles" iraníes contra el pequeño pero rico reino árabe del Golfo, tras revocar la ciudadanía a 69 bareiníes acusados de "traición". "Quien simpatice con los actos terroristas iraníes hostiles contra Baréin, los glorifique, perjudique los intereses del país o cometa actos que contravengan el deber de lealtad, será responsable ante la ley, ya que esos actos están tipificados como delitos", dijo el ministerio de Interior bareiní, en un comunicado difundido en las últimas horas.

El Partido Comunista chino promete reforzar la seguridad energética ante la guerra en Irán La cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) llamó hoy a "mejorar la seguridad energética y de los recursos" ante el impacto del alza de los precios del petróleo y el gas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, también contra otros países de la región. El líder chino, Xi Jinping, presidió hoy una reunión del Politburó en la que se habló de "la necesidad de afrontar de forma sistemática las perturbaciones y los desafíos procedentes del exterior".

EEUU intercepta otro petrolero iraní El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán. Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

España considera que levantar ahora sanciones a Irán no ayudará a la actual negociación El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró este lunes que todavía no es momento de levantar sanciones a Irán para ayudar en la negociación, aunque insistió en que la guerra "tiene que terminar". "No creo que en estos momentos levantar ninguna sanción ayude en nada a la negociación y, desde luego, hay que ser también muy claros con respecto al régimen iraní: las ejecuciones que se siguen produciendo de opositores, las violaciones de los derechos humanos no han cambiado", dijo Albares a la prensa española durante su visita a Puerto Rico. Por ello, señaló que "las sanciones están ahí hasta que desaparezcan las circunstancias que han llevado a ello, y desgraciadamente esas circunstancias no han desaparecido todavía". Aunque no se mostró partidario de levantar las sanciones, Albares afirmó que "tiene que ser a través de la diplomacia y la negociación cómo se resuelva" esta guerra.

EEUU pide en la ONU crear una coalición para garantizar el paso de buques por Ormuz El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, pidió este lunes en el Consejo de Seguridad crear una coalición para garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz que incluya la eliminación de minas situadas en esta ruta. "Afortunadamente, el ejército estadounidense ha dado un paso adelante para retirar estas minas y hacer que el estrecho sea seguro, pero tenemos que sumar fuerzas. Ha llegado la hora de crear la coalición de asociados afines para redoblar el paso, con capacidad real para brindar ayuda", aseveró en una sesión del Consejo sobre la seguridad en el ámbito marítimo. Waltz reiteró que se han colocado minas "de forma indiscriminada" en vías navegables, y aseguró que Irán "ha admitido estos crímines, pero es tan incompetente que ahora dice que no sabe dónde están estas minas". El diplomático instó "al mundo al entero" a que se sume a Estados Unidos "para mantener y defender la libertad de navegación por la economía mundial", y recalcó que la reapertura del estrecho también es necesaria para las agencias humanitarias, que l autilizan para hacer pasar "el 80 % de su suministro".

Macron dice que trató de convencer a Trump de reabrir Ormuz y contactará también a Irán El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que habló la víspera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar de convencerle de reabrir el estrecho de Ormuz, y que también tiene previsto contactar a partir del martes con Teherán para intentar acabar con el bloqueo de esa vía. "Tuve ocasión de hablar de ello ayer con el presidente Trump para decirle también hasta qué punto condenábamos la violencia de la que había sido víctima (por el intento de atentado del sábado en una cena de corresponsales en Washington), pero también para convencerle de que es importante poder reabrir por ambas partes ese tráfico" por el estrecho de Ormuz, dijo Macron a la prensa a su llegada a Andorra, donde hoy inició un viaje oficial de dos días.

Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una "emergencia alimentaria global" El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este lunes la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz y alertó de que la interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial". Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima, organizado por Baréin, país que ejerce la presidencia del órgano este mes, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación". Leer más

Más de 2.520 muertos y 7.800 heridos en Líbano por ataques de Israel desde el 2 de marzo pese a la tregua Las autoridades de Líbano han informado este lunes de que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.520 muertos y los 7.800 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2.521 personas han muerto mientras que 7.804 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por Hezbolá en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Este mismo lunes, la NNA ha anunciado la muerte de al menos una persona en otro ataque de Israel contra contra la localidad de Qlailé, en los alrededores de Tiro, en el sur de Líbano, mientras que 'L'Orient-Le Jour' ha informado de otros dos fallecidos y cuatro heridos por un ataque en Suané, en el distrito de Marjayún. De acuerdo a las informaciones del diario, pertenecen a la misma familia, siendo los dos muertos un matrimonio, y los heridos, tres hijos y la abuela.

Emiratos bloqueó más de 100 cuentas de medios de comunicación Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este lunes que han bloqueado "más de 100 cuentas" de medios de comunicación que publicaron informaciones que dejaron "bajo una luz negativa" a diferentes países árabes del golfo Pérsico y que fueron blanco de los ataques de represalia de Irán durante la guerra. "Se han bloqueado más de 100 cuentas de medios que violaron estos principios, y espero extender este enfoque al mundo árabe, dado su impacto en la protección de la opinión pública frente a la retórica negativa y la distorsión", dijo el presidente de la Autoridad Nacional de Medios emiratí, Abdalá bin Mohamed bin Butti.