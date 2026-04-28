Por no asistir a audiencias presenciales
La fiscalía colombiana pide arrestar al hijo de Petro
EFE
La Fiscalía colombiana solicitó este lunes que se imponga una medida de arresto de hasta cinco días contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al considerar que desobedeció órdenes judiciales al no asistir de manera presencial a varias audiencias del caso que se le sigue por corrupción.
La petición la hizo la fiscal Lucy Marcela Laborde al juez del caso, luego de que el togado ordenara la comparecencia física de todas las partes del proceso en el que se acusa a Petro Burgos de delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando fue diputado regional.
"Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales", dijo la fiscal durante una audiencia virtual este lunes.
Los delitos por los que está acusado el hijo mayor del presidente están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos (unos 29.000 dólares) mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico, entre 2020 y 2023.
Petro Burgos no estuvo presente en las audiencias del 4 y 5 de noviembre de 2025, así como en diligencias posteriores, argumentando supuestas dificultades para desplazarse, expresó la fiscal al solicitar la medida.
Según Laborde, la explicación dada por Petro Burgos pierde sustento a la luz de información incorporada al proceso que indica que habría estado de vacaciones en las ciudades caribeñas de Santa Marta y Cartagena durante ese mismo periodo, lo que, en su criterio, evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes impartidas por el juzgado.
El juez del caso definirá la petición de la Fiscalía y el 7 y 8 de mayo se llevará a cabo una nueva audiencia que en principio será virtual, aunque la delegada del ente acusador pide que se realice de manera presencial.
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