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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"
Teherán afirma haber propuesto a Pakistán un “marco viable” para poner fin al conflicto con EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos ocho muertos, entre ellos tres paramédicos, en ataques de Israel contra el Líbano
Al menos ocho personas murieron este martes en ataques de Israrel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés.
El peor bombardeo tuvo lugar en la localidad de Majdal Zoun, donde perdieron la vida cinco personas, "entre ellos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa que quedaron atrapados bajo los escombros tras un ataque mientras realizaban una misión de rescate", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.
La dirección general de la Defensa Civil confirmó el fallecimiento de sus tres integrantes y explicó que habían acudido a ayudar a los heridos de un ataque israelí contra un edificio cuando se vieron sorprendidos por el bombardeo.
Israel anuncia la destrucción de "infraestructura terrorista subterránea" en plenos ataques en el sur de Líbano
Israel ha anunciado este martes la destrucción de supuesta "infraestructura terrorista subterránea" en Qantara, en el marco de los últimos ataques que ha venido lanzando sobre las posiciones del partido milicia chií Hezbolá en localidades del sur de Líbano y a pesar del alto el fuego de tres semanas en vigor.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha detallado que se ha producido "una enorme explosión dentro de la nueva zona de seguridad", en referencia a la frontera 'de facto' trazada por Israel en el sur de Líbano, siguiendo el mismo modelo que ya han utilizado en la Franja de Gaza.
"El sur de Líbano es igual que Gaza", ha afirmado Katz, en un comunicado en el que ha subrayado que el Gobierno, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la cabeza, ha ordenado al Ejército "destruir toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla, tanto subterránea como en superficie", tal y como ya hicieron en el enclave palestino.
La UE sostiene que el ritmo de penas de muerte en Irán "es espantoso" y pide su abolición
La Unión Europea (UE) sostuvo este martes que el "ritmo actual de ejecuciones" en Irán "es espantoso", e instó a las autoridades iraníes a que adopten "una política coherente para la abolición total de la pena de muerte" en el país.
"La UE se opone firmemente (...) al uso de la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. La pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y la prohibición absoluta de castigos crueles, inhumanos o degradantes. No disuade el delito y hace que los errores judiciales sean irreversibles", se indica en un comunicado del Servicio de Acción Exterior comunitario.
El bloque comunitario condenó en particular "el uso de la pena capital como respuesta a la disidencia interna" y reiteró su llamamiento al Gobierno iraní para que "ponga fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar sentencias de muerte contra los manifestantes".
Trump asegura que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" ante su "estado de colapso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las autoridades iraníes se encuentran sumidas en un "estado de colapso", por lo que le habrían solicitado la apertura del estrecho de Ormuz, mientras resuelven una supuesta crisis interna de liderazgo a la que Washington lleva apuntando desde hace días, en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.
"Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", ha declarado el jefe de la Casa Blanca en sus redes sociales.
El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, ha subrayado horas antes que en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que "Estados Unidos debe aceptar que tiene que abandonar sus demandas ilegales e irracionales" y ha resaltado que "todo el mundo considera a día de hoy a Estados Unidos y al régimen sionista --en referencia a Israel-- como símbolos del terrorismo de Estado".
La ONU lanza mecanismo para facilitar transporte terrestre en O.Medio ante bloqueo en Ormuz
La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos dos meses por el bloqueo que la guerra en Irán ha causado en el estrecho de Ormuz. La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países de la región, busca "aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías", indicó un comunicado de la organización.
Trump dice que Irán le informó que está en "estado de colapso" y que quieren reabrir Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".
"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.
Catar desmiente la expulsión de la cúpula de Hamás por su posición en la guerra de Irán
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, calificó este martes de "falsas" las informaciones que apuntan a una posible expulsión de los líderes del grupo palestino Hamás de Doha por su posición en la guerra de Irán y los ataques de represalia iraníes contra suelo catarí.
En su rueda de prensa semanal, Al Ansari afirmó que Israel "tiene una larga historia de difundir información falsa sobre Catar", tras ser preguntado por artículos publicados en la prensa israelí que afirman que Doha trasladó a Washington su intención de expulsar a Hamás por su supuesta negativa a condenar los ataques de Teherán.
Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.
Israel prorroga la detención sin cargos ni juicio del médico gazatí Husam Abu Safiya
El tribunal de distrito de la ciudad israelí de Beerseba aprobó este lunes la prórroga indefinida de la detención sin cargos ni juicio del médico gazatí Husam Abu Safiya en virtud de la aplicación de la Ley de Combatientes Ilegales, informó la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés).
"El tribunal confirmó la detención a pesar de los argumentos de que retener a un médico en el ejercicio de sus funciones constituye una detención ilegal. La prórroga no tiene un plazo fijo", afirmó PRI en un comunicado.
Kallas insta a los socios de la UE a no comprar petróleo ruso y buscar alternativas
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, instó este martes a "socios en todo el mundo" a buscar alternativas al petróleo ruso, en medio de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio que, aseguró, "está beneficiando" al Kremlin.
"Los ingresos procedentes del petróleo son los que Rusia está utilizando para financiar esta guerra (en Ucrania). Tenemos interés en que esta guerra termine. Y las guerras terminan cuando los agresores se quedan sin dinero para financiarlas", señaló Kallas, quien se encuentra en Brunéi para una reunión con cancilleres del Sudeste Asiático, región que ha recurrido a Moscú para suplir sus necesidades energéticas ante los bloqueos en el estrecho de Ormuz.
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