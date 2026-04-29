'Troleo' al presidente de EEUU
El rey Carlos, a Trump: "Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés"... y Macron añade: "Eso habría estado bien"
Redacción / Efe
El rey Carlos III de Inglaterra y el presidente francés, Emmanuel Macron, han 'troleado' en las últimas horas a Donald Trump a cuenta de un comentario histórico que suele repetir el presidente de EEUU cuando se refiere a la dependencia europea de su país. La broma la arrancó el monarca británico este martes, durante la cena de gala en la Casa Blanca organizada por Trump para agasajarle durante su visita de Estado.
Carlos recordó que Trump suele afirmar, en referencia a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que si no fuera por los estadounidenses toda Europa hablaría hoy alemán, un comentario que el republicano utiliza para subrayar la dependencia europea. "Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", soltó Carlos ante las risas de los invitados, incluido el propio Trump y varios miembros de su Gobierno.
El rey aludía así a la rivalidad histórica entre británicos y franceses durante los siglos XVII y XVIII por la colonización de Norteamérica, antes de la independencia de Estados Unidos, hace 250 años.
Macron recogió este miércoles el guante y en un mensaje en su cuenta de X junto a un vídeo con las palabras del rey, apostilló: "Eso habría estado bien".
"Remodelación" en la Casa Blanca
Carlos también se atrevió con la reforma emprendida por Trump en la Casa Blanca para construir un salón de baile y que un juez ha paralizado admitiendo las medidas cautelares de una organización histórica que considera que para tales obras necesita del permiso del Congreso. El monarco aseguró que, en esta nueva visita, no había podido apreciar los "reajustes" en el Ala Este. "Lamento decir que nosotros, los británicos, hicimos nuestro propio intento de remodelar la Casa Blanca en 1814", dijo, en referencia a cuando tropas británicas incendiaron el edificio durante la guerra anglo-estadounidense.
Trump es un declarado admirador de la monarquía británica y acogió con una sonrisa las alusiones del rey.
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