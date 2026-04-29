EEUU
Trump recibe en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II
"Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país", apuntó el presidente estadounidense
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra.
"Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección", declaró Trump junto a los astronautas desde el Despacho Oval.
Los cuatro tripulantes de Artemis II son Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
El presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro.
"Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó.
Artemis II culminó el paso 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.
Esta busca dar un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que persigue alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.
La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.
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