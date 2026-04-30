En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania ataca por segundo día consecutivo la refinería de una ciudad rusa en los Urales
Ucrania atacó nuevamente este jueves la refinería de la ciudad rusa de Perm, ubicada en los Urales, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, informaron medios independientes rusos.
Según el canal de Telegram 'Ostorozhno, nóvosti' ('Cuidado, noticias'), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.
Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia.
Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa y los implicados en el "secuestro" de niños ucranianos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia.
Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados.
"Entre estas personas sancionadas hay funcionarios del sistema estatal ruso, colaboracionistas en el territorio temporalmente ocupado y propagandistas", ha destacado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.
Putin presenta a Trump propuestas para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní
El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó este miércoles en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales. Añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".Mientras Trump rechaza la posibilidad de que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio. Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de EE.UU. e Israel, y de "cínico asesinato" la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, recibió el lunes en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí.
Putin traslada a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha traslado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo. "Vladimir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria", ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica "cordial y franca" que ambos líderes han mantenido durante la jornada. El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya "valoró positivamente" el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.
Tres muertos y ocho heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús
Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas este miércoles en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús de pasajeros, informaron las autoridades locales. "El enemigo atacó deliberadamente un autobús de pasajeros en la aldea de Voznesenovka, en el distrito de Shebekinski", escribió el gobernador local, Viacheslav Gladkov, en su canal en MAX, el Telegram ruso. Agregó que tres mujeres murieron en el lugar por las heridas recibidas y otros ocho pasajeros, algunos de los cuales se encuentran graves, fueron trasladados a un hospital. El pueblo atacado se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Antes de la guerra, en Voznesenovka vivían unas 1.500 personas. La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por el conflicto armado al ser un blanco permanente de ataques de drones y artillería ucraniana.
Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa e implicados en el "secuestro" de niños ucranianos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia. Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados. "Entre estas personas sancionadas hay funcionarios del sistema estatal ruso, colaboracionistas en el territorio temporalmente ocupado y propagandistas", ha destacado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales. Otro paquete apunta hacia 23 embarcaciones con las que Rusia intenta sortear las sanciones internacionales a su petróleo. Una ristra de restricciones que se han impuesto, ha dicho, a la par con los socios de Ucrania.
Bielorrusia impide la salida de jóvenes rusos que huyen del reclutamiento en su país
Las autoridades bielorrusas han comenzado a impedir que huyan al extranjero a aquellos ciudadanos rusos que han sido llamados a filas para servir en el ejército, que combate desde 2022 en Ucrania, informó este miércoles el canal Belsat.
"Si su salida no está restringida, podrá salir por territorio bielorruso. Si lo está, entonces las preguntas hay que dirigirlas a la Federación Rusa", comentó un portavoz del Comité Estatal Fronterizo de Bielorrusia a Belsat.
Zelenski cifra en hasta 43 % la caída de flujo de crudo en puertos rusos atacados por Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que el tránsito de productos petroleros ha caído hasta en un 43 % en los puertos de Rusia atacados recientemente por Ucrania, citando información recibida de su servicio de inteligencia exterior.
Según dijo Zelenski en redes sociales, el puerto de Primorsk, en el Báltico, ha experimentado una caída del 13 % en la cantidad de petróleo que importa y exporta debido a los bombardeos ucranianos.
Otro de los puertos atacados por las fuerzas de Kiev en las últimas semanas y meses, el de Novorrosíisk, ha visto descender el volumen de petróleo que recibe en un 38 %.
Ucrania confirma un ataque a un objetivo ruso a 1.500 kilómetros de la frontera
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) confirmó este miércoles que un ataque con drones de sus fuerzas de operaciones especiales ‘Alfa’ alcanzó la pasada noche una estación de bombeo de petróleo situada junto a la ciudad rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia.
El SBU ha dicho sobre la infraestructura en cuestión que tiene una “importancia estratégica” para el sistema de transporte de petróleo de la Federación Rusa, ya que bombea petróleo en cuatro direcciones distintas y hacia la refinería de Perm, cercana a los montes Urales.
“Según la información preliminar, están ardiendo casi todos los depósitos de almacenamiento de petróleo”, se lee en la nota del SBU.
Zelenski agradece al rey Carlos su petición de apoyo a Ucrania al Congreso de EE.UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al rey Carlos III de Inglaterra el llamamiento que el monarca hizo en la víspera ante el Congreso de EE.UU., ante el que pidió firmeza en el apoyo a Ucrania para que se alcance una paz “verdaderamente justa y duradera” en la guerra iniciada por Rusia.
“Les doy las gracias a Su Majestad el Rey Carlos III, al Reino Unido y a todos los espíritus valientes estadounidenses por su llamamiento a la unidad en apoyo de Ucrania al otro lado del Atlántico”, escribió Zelenski en X sobre el discurso del monarca, que alabó en su intervención la valentía del pueblo ucraniano.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Multado un conductor con 200 euros que conducía la velocidad adecuada por carretera, pero no vigiló las bolsas de la compra: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los coches
- El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar