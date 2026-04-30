Guerra en Irán
Trump dice que podría retirar sus tropas de España e Italia
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha barajado este jueves una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero. "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa.
Trump ha aprovechado para cargar nuevamente contra los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania. "Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano", ha dicho, agregando además que Alemania está "haciendo un trabajo terrible" porque, entre otras cuestiones, "tiene problemas de inmigración" y de "energía".
Tensión con Alemania
Estas declaraciones se producen después de que Trump sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania en represalia por los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.
El magnate, que ha acusado este jueves a Merz de ser "totalmente inútil" en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.
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