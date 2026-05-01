Francia
Abuchean a Pedro Sánchez por su política migratoria en un mitin de la ultraderecha francesa
"Desde quhttps://www.elperiodico.com/es/internacional/20260501/abuchean-pedro-sanchez-politica-migratoria-129750287e la España del primer ministro socialista Pedro Sánchez procede a la regularización de 500.000 clandestinos, rechazamos que estos puedan circular libremente por el territorio francés", declaró Jordan Bardella en un acto sobre la Fiesta del Trabajo celebrado este viernes en Mâcon
EFE
Jordan Bardella, que aspira a ser el candidato ultraderechista a las presidenciales francesas de 2027 si Marine Le Pen resulta inhabilitada, criticó la política migratoria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, momento en el que fue interrumpido por los abucheos de numerosos militantes durante un acto sobre la Fiesta del Trabajo celebrado este viernes en Mâcon.
"Desde que la España del primer ministro socialista Pedro Sánchez procede a la regularización de 500.000 clandestinos, rechazamos que estos puedan circular libremente por el territorio francés", declaró Bardella, quien fue interrumpido por los abucheos dirigidos a Sánchez por parte de muchos de los asistentes al mitin en Mâcon (este de Francia).
El dirigente ultra propuso como solución una reforma del espacio de libre circulación Schengen.
"Retomaremos el control de las fronteras y exigiremos que el Schengen sea un espacio realmente europeo solo autorizado para que en él circulen ciudadanos europeos", indicó el eurodiputado.
El delfín de Marine Le Pen, tiene, según los sondeos, buenas posibilidades de vencer en los comicios presidenciales del próximo año si Le Pen resulta inhabilitada por los tribunales por un caso de malversación de fondos públicos.
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