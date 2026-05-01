Exteriores se moviliza para liberar al español de origen palestino de la "flotilla" trasladado a Israel

El Ministerio de Exteriores de España ha anunciado que está en contacto con las autoridades israelíes para que liberen a Saif Abukeshek, el español de origen palestino retenido junto al brasileño Thiago Ávila para su traslado a Israel. "Saif Abukeshek habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado en estos momentos a ese país. Exigimos su liberación inmediata, exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles", ha dicho el ministro español José Manuel Albares.

El Gobierno israelí ha confirmado que se ha llevado a los dos activistas para ser "interrogados", después de confirmar que el resto de los alrededor de 175 activistas de la Global Sumud Flotilla se encuentran ya en territorio griego. Entre los liberados hay "cerca de 30 españoles", según el ministro.

"El Gobierno de España condena esta retención y exige su inmediata liberación", aseguran fuentes del Ministerio

Activistas de la Global Sumud Flotilla desembarcan en Creta / COSTAS METAXAKIS / AFP

Aseguran que se están llevando a cabo contactos a "niveles técnicos y diplomáticos" de los ministerios y embajadas de los distintos países implicados. "Las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar toda la protección tanto al ciudadano español tan pronto se pueda".

"Secuestro" en aguas internacionales

"Tememos por su integridad", ha dicho la activista y miembro de la flotilla Reyes Rigo, que se ha mostrado especialmente preocupada por la situación de Abukeshek.

Israel dice que le considera "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que el brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales".

En un mensaje en X, la Embajada de Israel en España asegura que Abukeshek tiene "vínculos con Hamás" porque es dueño de los barcos de la Flotilla a través de una empresa. "Saif Abu Kishk, operativo de Hamás, dirige Cyber Neptune, una empresa fantasma en España. A través de ella, es propietario de los barcos de la flotilla que navegan hacia Gaza", se lee en el texto.

"Pueden ser ejecutados"

"El miércoles por la noche fueron secuestrados a 1.500 kilómetros de los territorios ocupados y ya se sabe por qué han hecho esto. Sacan a nuestros compañeros y se los llevan ahora mismo. Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad", ha afirmado Rigo. La activista ha exigido a los países europeos y a los gobiernos que frenen la impunidad de Israel.

Es la segunda vez que ambos son detenidos por Israel tras intentar llegar con ayuda humanitaria a Gaza. "No somos los héroes ni los protagonistas", dijo entonces Saif Abukeshek. “La hambruna que vive el pueblo palestino no es un desastre natural. Es una estrategia deliberada para eliminar a los palestinos. Por eso nos movilizamos”, añadió.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también ha exigido este viernes la "inmediata" puesta en libertad de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla. Ha asegurado que "estamos ante un secuestro", informa EFE.

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"Exigimos la liberación de manera inmediata del ciudadano español y del brasileño que Israel ha secuestrado. Es un secuestro porque asaltar embarcaciones en aguas internacionales vulnera todo el derecho del mar y las convenciones del derecho humanitario", ha dicho Urtasun, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo.