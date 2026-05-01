Irán manda una nueva propuesta a EEUU para desbloquear las negociaciones

Irán mandó este jueves a través de Pakistán una nueva propuesta de paz a EEUU para retomar las negociaciones, encalladas desde hace semanas. Así lo ha confirmado este viernes la agencia estatal de noticias iraní, IRNA, que no ha dado detalles del contenido de la propuesta.

Desde la primera ronda de negociaciones, hace dos semanas, EEUU e Irán no han hablado cara a cara, y no se espera de hecho que tal reunión vaya a celebrarse pronto, después del plantón de la semana pasada de Teherán a Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló en dos ocasiones a última hora el viaje de su delegación a Islamabad ante la negativa de la República Islámica a reunirse con los norteamericanos.

El gran motivo de este rechazo, asegura Irán, es el bloqueo de Ormuz, que EEUU ha impuesto durante las dos últimas semanas.

Al inicio de la guerra, el país persa bloqueó el paso por la vía de todo carguero aliado "del enemigo". Desde mediados de abril, EEUU hace lo mismo con todo barco iraní, lo que ha impedido que la República Islámica pueda exportar su petróleo y gas, sobre todo en dirección a China.

"Tenemos mucha desconfianza mutua. EEUU espera que sus demandas maximalistas sean aceptadas, y nosotros hemos propuesto siempre soluciones para terminar con la guerra y establecer el alto el fuego. Pero ellos no son serios, sobre todo en el asunto nuclear y el de las sanciones", ha dicho este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí.

A parte de Ormuz, el otro gran punto de desencuentro entre los dos países es el futuro del programa nuclear iraní y los 440 kilos de uranio altamente enriquecido bajo posesión de Teherán. Este uranio, enriquecido al 60%, está muy cerca del 90% necesario para desarrollar el arma atómica.

A pesar de que Irán asegura que su uso es únicamente civil, la energía civil nuclear apenas requiere una pureza en el uranio del 3%. Washington reclama a Teherán que entregue estos 440 kilos, y se comprometa a abandonar el enriquecimiento durante al menos 20 años. Públicamente, oficiales persas han asegurado que este uranio enriquecido es "patrimonio nacional iraní" y que su programa nuclear es "un derecho soberano".

Una guerra en el limbo

Desde el pasado 7 de abril, cuando Pakistán declaró el alto el fuego temporal en la guerra en Oriente Medio, los ataques y bombardeos diarios han parado. Pero la guerra, con Ormuz bloqueado y sin un camino diplomático claro, sigue: Trump recibió este jueves por la noche un informe del Pentágono con posibles nuevos ataques contra Irán, según ha publicado el medio estadounidense Axios. Irán, por su parte, asegura que "responderá mucho más prolongadamente y con mucha más fuerza" si es atacada de nuevo.

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En semanas anteriores, Teherán ha amenazado con forzar también el bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb —que separa el mar Rojo del océano Índico— en caso de que la guerra se reanude. Este paso es la principal vía de comercio entre Asia y Europa. Su cierre sería un revés enorme para la economía mundial, que sufre ya las consecuencias del bloqueo de Ormuz, por donde pasaba el 20% del comercio global de petróleo y gas antes de la guerra.