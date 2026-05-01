El Pentágono integra la IA de SpaceX, Amazon, OpenAI, Google o Nvidia en sus redes de máxima seguridad

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este viernes de que suscribió acuerdos con siete tecnológicas líderes en inteligencia artificial (IA) para disponer de sus herramientas en ámbitos clasificados, un anuncio que llega tras la ruptura con Anthropic por diferencias sobre el uso de la IA.

Los contratos con SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services "aceleran la transformación hacia el establecimiento de unas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la IA como centro de su forma de combatir", dijo el Pentágono en un comunicado.

Estas alianzas "reforzarán la capacidad para mantener una superioridad decisoria en todos los ámbitos de la guerra", según el texto, que resalta la "convicción compartida" de que "el liderazgo estadounidense en el ámbito de la inteligencia artificial es indispensable para la seguridad nacional" del país.

La integración de la IA "agilizará la síntesis de datos, elevará la comprensión situacional y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos", agregó el Departamento.

Protestas en Google

Google anunció el martes pasado que acordó permitir que el Ejército estadounidense utilice sus herramientas de IA, en medio de las protestas de más de 600 empleados de la empresa, que exigen a su directiva vetar este tipo de acuerdos militares.

OpenAI y SpaceX ya contaban con pactos iniciales con las fuerzas armadas estadounidenses en los que consentían el uso de sus modelos de IA en escenarios lícitos, sin embargo, los acuerdos dados a conocer este viernes representan un paso crucial en su integración en las operaciones militares rutinarias, según analistas.

Expertos resaltan además que estos acuerdos reflejan la importancia y urgencia de los esfuerzos del Pentágono por incorporar la IA a sus sistemas, en un momento que coincide con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, actualmente en situación de tregua indefinida y con conversaciones de paz estancadas.

Estos pactos también demuestran el acercamiento de las grandes empresas de Silicon Valley a la Administración del presidente estad0unidense, Donald Trump, una actitud que contrasta con la de Anthropic, que rechazó un contrato con el Departamento de Guerra. Como consecuencia, a principios de año el Pentágono rompió lazos con la tecnológica después de que la compañía intentara añadir una cláusula al acuerdo para evitar que su tecnología se usara en vigilancia masiva o armas letales autónomas.

Los modelos de Anthropic han sido utilizados durante la guerra de Irán y en la operación militar relámpago para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado.

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Tras la noticia de la ruptura, OpenAI (creadora de ChatGPT) firmó un acuerdo con el Departamento de Guerra estadounidense.