Tensión religiosa
La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén
Europa Press
La Policía de Israel ha difundido un vídeo de una agresión física contra una monja francesa cerca de la Tumba de David, en Jerusalén, a plena luz del día. El responsable, un hombre de 36 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad. En la grabación, se puede ver a un hombre empujando por detrás a una monja que caminaba por una calle de Jerusalén. El sospechoso se aleja de la mujer después de que haya caído al suelo y, segundos después, regresa al lugar para darle una patada en el estómago. Momentos más tarde, un transeúnte corre por la calle para intentar detener al hombre. La Policía de Israel ha informado en redes sociales que tras el incidente, ocurrido en la víspera, un hombre de 36 años fue arrestado en el momento por "sospecha de agresión motivada por racismo".
La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (ÉBAF), donde la monja trabaja como investigadora, condenó el ataque en sus redes sociales y calificó los hechos de "violencia sectaria". También expresó su rechazo el departamento de religión de la Universidad Hebrea, que alertó del "aumento de la cristianofobia" que se está extendiendo en Jerusalén y otras partes de Israel.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí tildó de "ataque despreciable" lo sucedido. "La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad", aseguró. En este sentido, señaló que dicho "acto vergonzoso contradice directamente los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa en los que se funda Israel y a los que permanece profundamente comprometido". "Transmitimos nuestra solidaridad al Patriarcado Latino en Jerusalén", añadió.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Operación finalizada con éxito: expectación en Cudillero ante la retirada de la icónica pasarela de acceso peatonal al anfiteatro