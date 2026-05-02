Pulso global
Argentina arresta y se dispone a expulsar a un ciudadano ruso por dirigir una red de desestabilización
Dmitri Nóvikov, de 26 años, se le acusa de liderar en Latinoamérica la estructura de desinformación de 'La Compañía', que suministró cientos de noticias falsas críticas con Milei y de la que informó EL PERIODICO
La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, ha anunciado este viernes el arresto de Dmitri Nóvikov, un ciudadano ruso de 26 años, bajo la acusación de "operar, atentar y desestabilizar las instituciones democráticas". Debido al riego de fuga, el juez federal Julián Ercolini ha decretado el ingreso en prisión del detenido hasta que se materialice su expulsión del país, una vez agotados los recursos judiciales a los que tiene derecho.
De acuerdo con informaciones periodísticas, Nóvikov se hallaba al frente de la red de desinformación y difusión de noticias falsas para toda Latinoamérica tejida durante años en el país austral por 'La Compañía', una estructura propagandística dependiente en la actualidad de los servicios secretos del Kremlin, y de la que ha informado EL PERIÓDICO en varias ocasiones. "ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWS', ha escrito la ministra Monteoliva en su cuenta de la red social X.
La operación policial que condujo a su captura se materializó en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, un suburbio capitalino de carácter industrial y habitado por gentes de clase trabajadora. La Dirección Nacional de Migraciones ha cancelado su residencia transitoria, y una vez sean resueltos los recursos judiciales, el acusado será enviado de regreso a Rusia. En su expediente de Migraciones se recogen numerosas entradas y salidas del país austral en los últimos dos años, con viajes a países de la región como Chile, República Dominicana, Colombia, Panamá y Brasil. Su último ingreso en Argentina se produjo el 12 de abril pasado en un vuelo procedente de Estambul de Turkish Airlines, una escala habitual de los ciudadanos rusos que viajan desde su país hacia Latinoamérica.
Detención en el Caribe
Nóvikov ya había sido detenido el pasado septiembre en la República Dominicana, concretamente en un complejo residencial de Playa Bávaro, en un operativo conjunto de la fiscalía local y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado. La investigación demostró entonces que el arrestado dirigía una vasta red de ciberinfluencia en Latinoamérica y recibía transacciones financieras mediante criptomoneda y Bitcoin. Por alguna razón desconocida, fue liberado sin que las autoridades judiciales del país caribeño informaran al respecto.
Pese a las declaraciones de firmeza de la ministra argentina ante las injerencias rusas, fuentes cercanas al Gobierno de Javier Milei critican algunas de las actuaciones del Ejecutivo al respecto, en concreto la deportación de Nóvikov a su país de origen, pasando por alto que es, supuestamente, autor de delitos "graves" penados por la legislación argentina. "Es un error devolverlos a Rusia; allí se les felicitará, recibirán más entrenamiento y se les reasignará para que sigan operando", aseguran dichas fuentes.
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