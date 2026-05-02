Conflicto diplomático
Israel confirma la llegada del español detenido en el asalto a la Flotilla y prepara su interrogatorio
Open Arms rescata a otros 12 activistas a bordo de dos naves de la Global Sumud en aguas internacionales cerca de Creta
Redacción
El Gobierno israelí ha confirmado que el activista español Saif abú Keshek, detenido este pasado miércoles durante un asalto de fuerzas israelíes en aguas internacionales contra una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza, se encuentra ya en el país y en las próximas horas será interrogado por las autoridades y recibirá asistencia consular. Acompañando a Abú Keshek se encuentra otro detenido, el activista brasileño Thiago Ávila, también detenido durante el asalto israelí, según ha informado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar detalles sobre la hora o el lugar de llegada de ambos ni el sitio donde serán interrogados.
En su declaración, el Gobierno hebreo vuelve a acusar a los dos de mantener vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás a través de la organización a la que ambos pertenecen, la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPE), "designada y sancionada por Estados Unidos como una tapadera de Hamás". Israel designa a Abú Keshek como uno de los "líderes" de la organización mientras acusa a Ávila de "trabajar para el grupo como sospechoso de actividades ilegales".
En cualquier caso, ambos serán "transferidos" a un lugar no especificado "para ser interrogados por las autoridades" y recibirán también "una visita consular" con representantes de sus respectivos países, concluye el Ministerio.
Rescate de una docena de tripulantes
Mientras tanto, la organización humanitaria española Open Arms ha informado este sábado que ha rescatado a 12 activistas a bordo de dos naves de la Flotilla Global Sumud que habían quedado la deriva en el Mediterráneo tras su asalto en aguas internacionales por la marina israelí. El barco de Open Arms, que participaba en la misión para brindar apoyo logístico, técnico y sanitario, llevará a los rescatados al puerto de Kaloi Limenes, en la isla griega de Creta.
La flotilla, con 58 barcos de distintos países, fue asaltada en la noche del miércoles por el ejército israelí en aguas internacionales cerca de Grecia cuando viajaba hacia Gaza. Un total de 22 barcos fueron abordados e inutilizados y unos 175 activistas que viajaban en ellos detenidos en un buque militar israelí y desembarcados después en Creta. Sin embargo, mientras algunos barcos asaltados se hundieron, otros quedaron incomunicados y con tripulación a bordo.
Open Arms ha acudido al área de interceptación y ha rescatado a un total de doce activistas en dos embarcaciones: siete fueron encontrados en la nave 'Tam Tam' y otros cinco en la 'Trinidad', según ha informado la ONG en un comunicado. El barco de Open Arms con los 12 activistas rescatados llegará a Creta previsiblemente en la mañana de este sábado.
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