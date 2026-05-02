La OTAN trabaja con EEUU para "entender" la decisión de retirar unos 5.000 soldados de Alemania

La OTAN está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" del anuncio del Departamento de Guerra de EE.UU. de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, informó una portavoz de la alianza militar este sábado. "Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", dijo la portavoz, Allison Hart, a través de un mensaje en redes sociales.

Washington prevé reducir su presencia militar en Alemania en aproximadamente un 15 % de los 36 000 soldados estacionados en los "próximos seis a 12 meses", según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. En Estados Unidos, los dos presidentes republicanos de las comisiones parlamentarias de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Senado, a pesar de pertenecer al bando de Donald Trump, se muestran "muy preocupados" por esta decisión y por la "mala señal enviada a Vladimir Putin".

"Aunque los aliados se encaminan hacia un gasto en defensa del 5 % de su PIB, la materialización de esta inversión (...) llevará tiempo. Reducir prematuramente la presencia estadounidense en Europa antes de que estos medios sean plenamente operativos corre el riesgo de debilitar la disuasión", alertan Mike Rogers y Roger Wicker en un comunicado. "Se esperaba que las tropas de Estados Unidos se retiraran de Europa y de Alemania", había reaccionado anteriormente el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un comentario transmitido a la AFP. "Nosotros, los europeos, debemos asumir más responsabilidades por nuestra seguridad", había pedido.

Subida de aranceles

Donald Trump llegó a este anuncio dirigido a un país aliado miembro de la OTAN después de que el canciller alemán Friedrich Merz considerara el lunes que "los estadounidenses (no tenían) aparentemente ninguna estrategia" en Irán y que Teherán "humillaba" a la primera potencia mundial. En términos más generales, el presidente estadounidense reprocha a sus aliados europeos tradicionales la falta de apoyo en su ofensiva lanzada a finales de febrero contra la República Islámica junto a Israel. "Friedrich Merz cree que está bien que Irán se dote de armas nucleares. ¡No sabe de lo que habla!", le había replicado Donald Trump el martes.

Sin responder directamente, el líder alemán había hecho un llamamiento el jueves a "una asociación transatlántica fiable". El viernes, Donald Trump también arremetió indirectamente contra Alemania y sus importantes exportaciones de automóviles al anunciar que quería aumentar al 25 % "la semana que viene" los aranceles sobre los vehículos importados a Estados Unidos desde la Unión Europea. Critica a la UE por no respetar el acuerdo comercial alcanzado el verano pasado, cuando su proceso de validación aún no ha concluido en el bloque de los 27.

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La UE "está cumpliendo los compromisos adquiridos (...) de conformidad con las prácticas legislativas habituales, manteniendo al Gobierno estadounidense plenamente informado a lo largo de todo el proceso", ha respondido su delegación en Washington, citada por la AFP.