Noboa ordena el segundo toque de queda nocturno de Ecuador en el año por problemas de inseguridad

En medio de una caída de su popularidad y crecientes fricciones políticas con su colega colombiano, Gustavo Petro, el presidente de Ecuador Daniel Noboa ordenó un nuevo toque de queda nocturno de 15 días en nueve provincias y cuatro ciudades, incluida la capital, Quito, con el propósito de combatir lo que llama la "violencia narcoterrorista". El hijo de la mayor fortuna de ese país, Álvaro Noboa, tiene una especial predilección por este tipo de medidas. El estado de excepción ya se había aplicado semanas atrás.

Desde que el joven heredero del imperio de la banana y las finanzas asumió la presidencia, el 23 de noviembre de 2023, Ecuador ha estado más de 800 días con estas restricciones. Noboa también decretó en enero de 2024 el estado de conflicto interno. El mandatario asegura que las acciones del Ejecutivo son exitosas. Los números, sin embargo, no parecen acompañarlo. En 2026 se registraron hasta el momento 1300 homicidios. Lo peor sucedió en 2025: 9.216 asesinatos, un 30% más que en 2024. Los grupos narcos ya se habituaron a los toques de queda y cambiaron su modo de operar: lo hacen de día.

"Un nuevo feriado llega, pero esta vez con un sabor distinto. El toque de queda cambia el ánimo habitual de estas jornadas de descanso", señaló el diario Extra en su editorial de este sábado.

Si bien las escenas de ciudades a oscuras y militarizadas ya no sorprenden a los ecuatorianos, no solo la inseguridad los abruma por estas horas. El peligro es también que se repita como en 2024 una ola de apagones. Ecuador enfrenta un escenario de cortes programados por falta de generación. Ya se han reportado en Guayaquil, Quito, Manta, alguna de las urbes más castigadas por la inseguridad. El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) advirtió sobre la posibilidad de riesgos mayores.

"¿Riesgo de apagones? Ciertamente", reconoció el especialista Pablo Lucio Paredes. Ecuador tiene un problema de "magnitud" que "no se puede arreglar en tan poco tiempo, porque los plazos en infraestructura son bastante más largos". Si se repitieran en los próximos meses los problemas de dos años atrás, una sequía extrema y la falta de abastecimiento procedente de Colombia, el Gobierno estaría una vez más en serios problemas porque necesita de 900 a 1.200 MW que no están disponible. "Es decir, podrían darse cortes de 6 a 8 horas". Todo puede ser peor si se adelantan los fenómenos climáticos de El Niño.

Bajo la sombra de Trump

Noboa ha apostado buena parte de su capital a desarticular por completo a las bandas de delincuentes. Estados Unidos ha entrado nuevamente en escena a partir de la alianza del jefe de Estado con Donald Trump. El presidente no duda que el país sigue la senda correcta. "Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes", dijo semanas atrás. "Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

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Una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), realizada el 19 de marzo en Quito y Guayaquil, las principales ciudades ecuatorianas, dan cuenta, sin embargo, que la credibilidad del presidente pasó del 33 % en marzo al 27 %. La inseguridad es uno de los factores del descontento, pero a ello se añade la situación económica, así como por "percepciones de mal gobierno y corrupción". El oficialismo, en tanto, exhibe un sondeo diferente, según el cual, la popularidad de Noboa es, a pesar de los problemas, del 47%. En noviembre se realizan elecciones comunales y, sostienen los analistas, permitirán vislumbrar el estado de humor social.