Starmer quiere restringir lemas que se puedan percibir como antisemitas en protestas propalestinas

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho este sábado, en una entrevista a la BBC, que quiere ver una acción policial "más contundente" contra las personas que proclaman lemas percibidos por la comunidad judía como antisemitas en las protestas contra la guerra en Gaza. Además, ha añadido que convendría revisar la normativa para facilitar la prohibición de manifestaciones concretas, que se consideren una amenaza grave para el orden público.

El líder laborista, cuya esposa es judía y cría a sus hijos en esa tradición, instó a los ciudadanos a llamar la atención a quienes, durante las marchas propalestinas, entonen cánticos que puedan resultar intimidatorios para el colectivo hebreo.

El primer ministro defendió "la libertad de expresión y la protesta pacífica" y reconoció "las preocupaciones legítimas sobre Gaza y Oriente Medio", pero pidió "una respuesta conjunta de la sociedad" ante el creciente antisemitismo en el Reino Unido. "Si estás en una marcha o protesta donde la gente corea 'globalicemos la intifada', tienes que parar a preguntarte por qué no lo denuncias. ¿Por qué estás en una manifestación donde ese es el cántico? Creo que ha llegado el momento de que la gente se haga esa pregunta", declaró.

Los lemas 'globalizar la intifada' y 'del río al mar, Palestina será libre' son considerados antisemitas por muchos judíos porque los interpretan como un llamamiento a la violencia o como una negación del derecho a existir de Israel, aunque quienes los usan sostienen que expresan apoyo a los derechos de los palestinos.

Aumento de agresiones

Las agresiones contra los judíos en territorio británico han aumentado tras el inicio de la guerra en Gaza -después del atentado del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023- y se han intensificado con el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El pasado miércoles, dos judíos fueron heridos en un ataque con cuchillo calificado por la Policía de "incidente terrorista" en el barrio londinense de Golders Green, donde reside buena parte del colectivo, por el que fue detenido el británico-somalí de 45 años Essa Suleiman.

Actualmente son procesados además cuatro hombres acusados del incendio provocado en marzo de cuatro ambulancias de la organización voluntaria judía Hatzola en ese mismo distrito, lo que se sumó a otros incendios contra sinagogas que no dejaron heridos.

El pasado 2 de octubre, hubo un atentado con cuchillo en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur. El atacante mató a un feligrés y murió después por disparos de la Policía, que también alcanzaron fatalmente a otro congregante.