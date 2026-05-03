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Guerra en Oriente Próximo

Israel prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El activista de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek.

El activista de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek. / EP

EFE

Jerusalén

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, prorrogó dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

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