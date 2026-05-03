Oriente Próximo
Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz
Europa Press
El presidente de Estados Unidos ha anunciado que a partir de este mismo lunes se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
"Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El dirigente estadounidense explica que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en la "disputa" entre Washington y Teherán han pedido a Washington ayuda para "liberar sus barcos atrapados en el estrecho de Ormuz". "Son neutrales e inocentes", ha señalado.
Por eso "vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas para que puedan seguir con su asuntos", todo ello "por el bien de Irán, Oriente Próximo y de Estados Unidos". Una vez hayan salido "han dicho que no volverán hasta que la zona sea segura", ha explicado Trump, que descarta así que se trate de una medida permanente.
Medida 'humanitaria'
De hecho ha destacado el carácter "humanitario" de la medida, aunque ha advertido de que quien interfiera en este "proceso humanitario" tendrá una "respuesta contundente". "Este movimiento de barcos busca sencillamente liberar a estas personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo. Son víctimas de las circunstancias", ha planteado.
Se trata de un "gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, de los países de Oriente Próximo y, en particular, del país de Irán", ha resaltado antes de mencionar que en muchos de estos buques se están quedando sin alimentos "y todo lo demás necesario para que estas grandes tripulaciones puedan seguir a bordo de forma saludable y salubre".
En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que "mis representantes están manteniendo contactos muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos". "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", ha señalado Trump en su mensaje.
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida