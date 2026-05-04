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Guerra de Irán

Corea del Sur investiga la explosión en un buque granelero en Ormuz

El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque

El barco 'USS Canberra' de la Armada de Estados Unidos durante sus labores de bloqueo a los puertos de Irán en los alrededores del estrecho de Ormuz (archivo)

El barco 'USS Canberra' de la Armada de Estados Unidos durante sus labores de bloqueo a los puertos de Irán en los alrededores del estrecho de Ormuz (archivo) / Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

Redacción

Un barco surcoreano sufrió este lunes una "explosión" seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que no informa de víctimas a bordo. Desde la ofensiva israeloestadounidense del 28 de febrero contra Irán, la república islámica bloquea esta vía por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado.

Un portavoz de la naviera surcoreana HMM declaró a Reuters que se había registrado un incendio en la sala de máquinas del buque granelero y que se está investigando la causa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur también informó de una explosión e incendio en la embarcación, que según indicó tenía 24 tripulantes a bordo en ese momento: 18 extranjeros y seis surcoreanos.

El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra el buque de bandera surcoreana en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.

El suceso coincide con el inicio de una operación estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho, el Ministerio de Océanos dijo que el barco, identificado como HMM Namu, se encontraba anclado fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando se observó una explosión hacia las 20:40 hora Corea (11:40 GMT) "en el lado de babor de la sala de máquinas", informó el diario local 'The Korea Herald'.

Las autoridades dijeron que la información del incidente fue proporcionada por una embarcación cercana, según el diario. La cartera de Océanos dijo que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva.

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El mismo ministerio había informado de que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.

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