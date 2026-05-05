EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El Gobierno venezolano dice que aumentará bonificaciones y no salarios para evitar la inflación

El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, explicó este lunes que el incremento anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, será por la vía de las bonificaciones y no del salario para evitar el aumento de la inflación, cuyo valor acumulado fue de 71,8% durante el primer trimestre del año.

"En estos momentos no podemos aumentar salario y no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación", señaló Castillo en una entrevista en la emisora privada Onda.

El ministro indicó que el "ingreso mínimo integral" es un mecanismo que está usando el Gobierno venezolano para "llegar al aumento de salario" y añadió que en estos momentos de crisis hay que actuar con "mucha responsabilidad" porque los recursos actualmente "son finitos".