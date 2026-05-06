Tecnología
Musk "iba a golpearme", dice el cofundador de OpenAI en el juicio en EEUU
EFE
El presidente de OpenAI, Greg Brockman, testificó este martes en una corte de California que tuvo miedo de que Elon Musk fuera a agredirlo físicamente, cuando se intentó repartir la participación accionaria de una filial con fines de lucro de la empresa matriz de ChatGPT. "De hecho pensé que iba a golpearme", afirmó Brockman.
Los comportamientos irascibles del hombre más rico del mundo salieron a relucir en el quinto día de testimonios del juicio contra OpenAI, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.
Brockman testificó que Musk se enfureció en una reunión en 2017, en la que exigió el control de la compañía, cuando se estudiaba el reparto de las acciones de la tecnológica. "Algo se transformó en él. Se podía percibir. Estaba enfadado, estaba alterado", dijo el presidente de OpenAI al recordar la reunión en la que temió que Musk pudiera agredirlo físicamente.
Propuesta de fusión con Tesla
El magnate habría rechazado la propuesta y acto seguido, arrancó de la pared un cuadro que representaba un automóvil Tesla Model 3 y comenzó a salir furioso de la sala, según información citada por CNBC.
El presidente de OpenAI también declaró que antes Musk había propuesto una fusión con Tesla, pero que los fundadores de la tecnológica rechazaron la iniciativa porque no tenían interés en el sector automovilístico.
Brockman también fue interrogado sobre el papel de Shivon Zilis, la canadiense que formó parte del consejo de administración de OpenAI y tiene cuatro hijos con Musk. Zillis actuó como mediadora entre los cofundadores de OpenAI y Musk, pero después se marchó a trabajar con el magnate, dijo Brockman.
En los dos días de testimonio, el presidente de OpenAI ha sido enfático al decir que "no había engañado" al fundador de SpaceX y Tesla, en respuesta a la acusación lanzada por Musk la semana pasada al acusarlo a él y al director de OpenAI, Sam Altman, de "robar a la caridad".
Incumplimiento de contrato
Durante su declaración en el juicio la semana pasada, el fundador de Tesla dijo que fue "un tonto" al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación "esencialmente gratuita" para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.
Musk acusa a la tecnológica, y a Brockman, Altman y Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.
Por su parte, OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo. En el juicio que está proyectado para durar tres semanas también declarará Altman y Zilis.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal